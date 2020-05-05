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Evde Kal Satranç Turnuvası şampiyonları kupalarını aldı

İHA

– Bu yıl korona virüs salgını nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilen Mezitli Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Satranç Turnuvasında başarılı olan sporcular, kupalarını evlerinde aldı. Bu yıl 'Evde Kal Satranç Turnuvası' ismiyle düzenlenen organizasyona 117 sporcu katıldı.

Evde Kal Satranç Turnuvası şampiyonları kupalarını aldı

– Bu yıl korona virüs salgını nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilen Mezitli Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Satranç Turnuvasında başarılı olan sporcular, kupalarını evlerinde aldı. Bu yıl ‘Evde Kal Satranç Turnuvası’ ismiyle düzenlenen organizasyona 117 sporcu katıldı.
Dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce sporcunun katıldığı, Türkiye Satranç Federasyonu listesine girmeyi başaran Mezitli Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası bu yıl dünyayı sarsan korona virüsü nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirildi. Bu yıl ‘Evde Kal Satranç Turnuvası’ ismiyle düzenlenen ve 117 sporcunun yer aldığı yarışmada başarılı olan sporculara kupaları evlerinde teslim edildi.
23 Nisan günü Mezitli Belediyesi sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan turnuvada başarılı olarak şampiyon olan Doktorstrange33 rumuzlu sporcu, ikinci olan Haisenberg rumuzlu sporcu ve üçüncü olan blue34 rumuzlu sporcu, madalya ve kupalarına kavuştu.
Olağanüstü şartlarda yapılmasına ve kısıtlı imkanlara rağmen sporcuların yoğun ilgi göstererek başarılı bir turnuva gerçekleştirmiş olmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Gönül isterdi ki, her yıl olduğu gibi halı sahamızı dolduran sporcuların ve ailelerin büyük heyecan yaşadığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Satranç Turnuvamızı yine yapabilelim. Ama maalesef virüs tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de olumsuz etkilemekte ve birçok sosyal faaliyetimizden uzak kalmamıza yol açmaktadır. Tüm bunlara karşın artık Satranç Federasyonu listesine de girerek kabul gören turnuvamızı bu yıl internet üzerinden düzenlemeye karar verdik. Yine aynı profesyonel yaklaşımla gerçekleştirilen yarışmada 117 sporcu başarılı olmak için mücadele etmiş ve 3 arkadaşımız derece alarak kupa ve madalyaya hak kazanmıştır. Biz de kazandıkları kupa ve madalyaları evlerine ve ailelerine teslim ederek kendilerini ödüllendirdik. Bir dahaki turnuvalarımızı hep bir arada yine yüzlerce sporcumuzun katılımıyla yapmayı diliyorum. Bize bu turnuvada destek sağlayan Türkiye Satranç Federasyonuna, değerli sporcularımız ve ailelerine teşekkür ederim” dedi.

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