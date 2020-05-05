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Mersin'de sürücüler bilgilendirildi Mersin'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik polisleri sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtırken, toplu taşıma araçlarında maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıttı

İHA

Mersin'de sürücüler bilgilendirildi Mersin'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik polisleri sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtırken, toplu taşıma araçlarında maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıttı

Mersin'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik polisleri, sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtırken, toplu taşıma araçlarında maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıttı.
Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri bilgilendirmeyi sürdürdü. İnönü Bulvarı üzerinde uygulama noktası kuran ekipler, toplu taşıma araçları ile otomobilleri durdurarak bilgilendirme yaptı. Arabaları tek tek durdurarak bilgilendirici broşürler dağıtan ekipler, emniyet kemeri, aşırı hız ile korona virüs dolayısıyla maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda vatandaşları uyardı. Toplu taşıma araçlarına binen yolcu sayısına ve maske kullanımına da bakan ekipler, maskesiz arabaya binen yolculara maske dağıtımı da yaptı.
Yapılan çalışmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipler amiri komiser Ömer Kızoğlu, vatandaşların trafik kurallarına uyması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Uygulamamızın amacı Trafik Haftası olması dolayısıyla vatandaşlarımıza trafik bilinci kazandırmak, vatandaşlarımızın azami bir şekilde kurallara uymasını sağlamaktır. Ayrıca dünyada ve ülkemizde etkili olan korona virüs dolayısıyla vatandaşlara toplu taşıma araçlarında maske kullanması gerektiğini hatırlatarak, güvenli bir şekilde trafikte seyretmelerini sağlıyoruz. Bugün de ekiplerimizle beraber araçları durdurarak vatandaşlarımıza trafik kurallarının önemini hatırlattık. Emniyet kemeri, hız ve bu dönemde maske kullanımı ile sosyal mesafeyi hatırlattık. Toplu taşımalarda da ayrıca maskesi olmayan vatandaşlar var ise onlara da maske dağıttık" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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