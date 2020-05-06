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Mersin´de 2,5 milyon metrekarelik alan koruma altında

DHA

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´in Akdeniz ilçesi nde endemik bitkiler ve nesli tehlikede olan birçok hayvan türünün bulunduğu Adanalıoğlu bölgesinde yaklaşık 1 milyon metrekarelik alan 'kesin hassas koruma alanı', 1,5 milyon metrekarelik alan ise 'doğal koruma alanı' olarak ilan edildi. İlçede bulunan Adanalıoğlu bölgesinde iki ayrı alan şubat ve nisan aylarında çıkarılan iki ayrı kararname ile koruma altına alındı. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik alan, 'kesin hassas koruma alanı', 1,5 milyon metrekarelik alan ise 'doğal koruma alanı' oldu. Bölgede caretta caretta, deniz kaplumbağası...

Mersin´de 2,5 milyon metrekarelik alan koruma altında

<br>Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´in Akdeniz ilçesi nde endemik bitkiler ve nesli tehlikede olan birçok hayvan türünün bulunduğu Adanalıoğlu bölgesinde yaklaşık 1 milyon metrekarelik alan 'kesin hassas koruma alanı', 1,5 milyon metrekarelik alan ise 'doğal koruma alanı' olarak ilan edildi.<br>İlçede bulunan Adanalıoğlu bölgesinde iki ayrı alan şubat ve nisan aylarında çıkarılan iki ayrı kararname ile koruma altına alındı. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik alan, 'kesin hassas koruma alanı', 1,5 milyon metrekarelik alan ise 'doğal koruma alanı' oldu. Bölgede caretta caretta, deniz kaplumbağası (chelonia mydas), nalburunlu yarasa, kirpi ve kral kelebeğinin alt soyu olan sultan kelebeği bulunuyor. Sorumluluk sahasında olması nedeniyle sivil toplum örgütleri ve okullar ile birlikte kampanya düzenleyen Akdeniz Belediyesi'nce bölgede çevre temizliği yapılmasının yanı sıra kaçak yapılaşmanın da önüne geçilirken, alana kimsenin girmemesi için çalışmalar sürdürülüyor.<br>'İNSAN GİRERSE TÜRLERİN YOK OLMA TEHLİKESİ VAR'<br>Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan kararnamenin ardından bölgede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Burası şubat ve nisan ayı içinde çıkarılan iki ayrı kararname ile iki ayrı bölge olarak koruma altına alındı. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik kısmı 'kesin hassas koruma alanı' oldu. 1,5 milyon metrekarelik alan ise 'doğal koruma alanı' olarak alındı. Bölge özellikle caretta carettalar ve yeşil kaplumbağaların üreme alanı. Ayrıca endemik kelebeklerimiz, Akdeniz nalburunlu yarasa, kirpiler, kaplumbağalar var. Onun dışında yine endemik bitkilerimiz var. Eğer insanoğlu buraya çok fazla girerse bu türlerin yok olma tehlikesi söz konusu. Bundan dolayı burası çok önemli bir bölgedir. Cumhurbaşkanı'mıza bu bölgeyi önemsediği için teşekkür ediyoruz" dedi.<br>SAHİL TEMİZLENDİ<br>Belediye olarak bölgede her türlü çalışmayı yaparak, halkı uzak tutmaya çalıştıklarını anlatan Başkan Gültak, "Biz özellikle caretta carettaların ve yeşil kaplumbağaların üreme dönemlerinde bu bölgede sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmalar yapıp, buraları çevreliyoruz. Uyarıcı tabelalar yerleştiriyoruz. Buraların yuva ve üreme alanı olduğunu belirten levhalar asarak insanların dikkatli olmasını sağlıyoruz. Bunun dışında hem zabıtalarımız hem de sivil toplum kuruluşu üyeleri burada 24 saat nöbet tutarak hayvanların zarar görmesini engelliyorlar. Burada birçok baraka vardı, bu barakaları kaldırdık. Sahili komple temizledik. Plastik ve kimyasal atıkları toplayarak bölgeyi temizledik" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Akdeniz Mustafa ERCAN<br>2020-05-06 10:19:20<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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