İzin belgesiz o illerden gelenler Mersin’e alınmayacak, ceza kesilecek

– Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında toplanan Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı Mersin’e, kısıtlamanın devam ettiği illerden gelerek seyahat izin belgesi olmadan giriş yapmak isteyenlerin kente alınmamasını ve cezai işlem uygulanmasını kararlaştırdı.

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, seyahat kısıtlamasına ilişkin yeni kararı açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen “Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri” konulu genelgesi doğrultusunda olağanüstü toplanarak yeni kararlar aldı. Seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı 7 ilden biri olan Mersin’e girişlerde uygulanacak yeni önlemlerin ele alındığı toplantıya Vali Ali İhsan Su başkanlık yaptı.



İzin belgesiz gelenlere ceza kesilecek

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, toplantıda kısıtlamanın kalktığı Mersin’in tüm sınır girişlerinde ateş ölçme başta olmak üzere gerekli kontrollerin yapılmasına devam edilmesine; yüksek ateş ve diğer korona virüs (Covid19) semptomları gösteren bir durumla karşılaşılması halinde, ilgili kişilerin sağlık kuruluşlarına sevklerinin yapılmasına karar verildi.

Şehir girişçıkışlarının kısıtlanması uygulamasının devam edeceği Adana, Ankara, Balıkesir,

Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli,

Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak illerinden seyahat izin belgesi olmadan gelerek Mersin’e giriş yapmak isteyenlere, ilgili mevzuata göre cezai işlem uygulanarak geri çevrilmesi de kararlaştırıldı.

Açıklamada ayrıca, “İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca alınan kararların uygulanmasında herhangi bir aksaklık ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir” denildi.

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