Entübe hasta plazma tedavisiyle hayata tutundu

<br>Okan ÇALIŞKAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, koronavirüse yakalanan ve 45 gündür entübe tedavisi gören 2 çocuk babası Ahmet Yerdan (49), plazma tedavisiyle yeniden hayata tutunarak cerrahi yoğun bakımdan normal servise alındı.<br>Tarsus Devlet Hastanesi'nde işçi olarak çalışan Ahmet Yerdan (49), rahatsızlanınca durumundan şüphe ederek kontrollerini yaptırdı. Yapılan kontrollerde koronavirüs kaptığı belirlenen Yerdan, çalıştığı hastanede 8 gün tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Yerdan, buradan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'ne alınan Yerdan'a, 8 gün entübe altında takip edildikten sonra 3 seans plazma tedavisi uygulandı. Yapılan tedaviye olumlu cevap vererek her geçen gün iyileşen Yerdan'ın yeniden yapılan tetkiklerinde pozitif olan durumu, negatife dönüşünce durumunda iyileşme fark ettiğini gören doktorlar, normal servise aldı. Normal servise sağlık çalışanlarının alkışları arasında alınan Yerdan, duygu dolu anlar yaşarken, sağlığına kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.<br>21 GÜN YOĞUN BAKIM<br>Yerdan, "Ben hastanede çalışırken kendimden şüphe edince tomografi çektirerek bu işe başladık. Sağ olsun orada, başhekimimiz, idareciler, başhemşire, hasta bakıcılarımız bütün arkadaşlarımız çok ilgilendiler ama oranın imkanları Şehir Hastanesi'ne göre kısıtlı. Bunun üzerine beni Şehir Hastanesi'ne getirdiler. Toplamda 21 gün süre yoğun bakımda kaldım, sonrasında servise alındım. Başta İl Sağlık Müdürümüz Sinan Bahçaçı'ya, Başhekim Bahar Aydınlı'ya cerrahi yoğun bakımdaki doktorlarıma, aile bireylerime çok teşekkür ederim" dedi.<br>CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ<br>Yerdan, bir sağlık çalışanı olarak tedavi süresinde kullandığı ilaçların maliyetini hesapladığını ifade ederek, "Özellikle Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ederim. İlk günkü haplara bakmıştım. Değişik haplar, çok zengin insan olsaydım belki o haplar bana gelirdi diye düşünüyorum ama ben bir işçiyim. Eğer bir işçiye bile devlet bu hapları anında getirebiliyorsa bu da bu devletin büyüklüğüdür. Tabi ki en büyük teşekkürüm sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a. Şimdi doktorum yanımda. Eskiden doktoru nerede görecektik. Başhemşire, hemşireler, hasta bakıcılarımız her gün gelip ilgileniyor. Bunlar gerçekten büyük hizmetler. Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. 2'nci testim de negatife döndü. İnşallah bugünleri atlatıp evime gideceğim" diye konuştu.<br>TABURCU OLACAK<br>Şehir Hastanesi Yoğum Bakım Uzmanı Uzm. Dr. Aydın Karahan, Yerdan'ın hastalığın ortaya çıkmasının ardından ilk olarak Tarsus Devlet Hastanesi'nde 8 gün tedavi altına alındığını daha sonra ise sevkinin gerçekleştirildiği kaydederek, "Bizde toplamda 17 gün entübe kaldı. 3 seans plazma tedavisi uygulandık. Ahmet Yerdan, son bir hafta içinde gücünü topladı. Bunun üzerine kendi yatağına servise aldık. Bugün Ahmet Yerdan'ın 2'nci testi de negatife döndü. Bizim plazma tedavisi yaptığımız 2'nci hastaydı. Plazma tedavisinden de yanıt aldık. Daha önce 5 testi pozitifti. Birkaç gün serviste tutuktan sonra taburcu edeceğiz" ifadesini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Mersin Mustafa ERCAN-Okan Çalışkan<br>2020-05-06 12:20:18<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.