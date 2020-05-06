Okul bahçesine Trafik Eğitim Parkı yapıldı

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Mersin’in Tarsus ilçesinde ortaokul bahçesine Trafik Eğitim Parkı yapıldı.

Her yıl 410 Mayıs tarihleri arasından kutlanan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında Şahin Mahallesi girişinde bulunan Emine Boro Ortaokulu bahçesine Trafik Eğitim Parkı oluşturuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan Trafik Eğitim Parkında, trafik, ilk yardım ve kaza kurtarma ile ilgili afiş ve broşürler yer alırken, mini araçlarda bulunuyor.

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