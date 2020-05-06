Kısıtlamanın sona ermesiyle TAG yolunda sıkı denetim

<br>Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'e 4 Nisan'da getirilen giriş ve çıkış kısıtlamasının kaldırılmasının ardından TarsusAdanaGaziantep (TAG) yolunda denetimler sıklaştırıldı.<br>Kente 4 Nisan'da getirilen giriş ve çıkış kısıtlamasının kaldırılmasıyla TarsusAdanaGaziantep (TAG) yolunda yoğunluk arttı. Kentin giriş noktasında artan yoğunlukla birlikte yeni kararlar alındı. Bu doğrultuda, giriş ve çıkış kısıtlanmasının devam edeceği 24 ilden gelenlerin, izin belgesi olmadan kente alınmaması kararlaştırıldı. Ayrıca kentin girişlerinde, ateş ölçme başta olmak üzere gerekli kontrollere de devam ediliyor. Kontrol sırasında yüksek ateş ve diğer koronavirüs semptomlarıyla karşılaşılması halinde ilgili kişilerin sağlık kuruluşlarına sevkleri yapılacak.<br>İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, önceki gün Vali Ali İhsan Su başkanlığında toplanmıştı. Toplantıda, kente giriş ve çıkış kısıtlamasının kaldırılmasının ardından bir dizi önlemler alındığı açıklanmıştı. Karara göre, kısıtlamanın devam edeceği Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak illerinden seyahat izin belgesi olmadan kente giriş yapmak isteyenler, ilgili mevzuata göre cezai işlem uygulanarak, geri çevrilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN<br>2020-05-06 16:35:25<br>

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