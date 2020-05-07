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Belarus NGS'de geri sayım başladı Belarus Nükleer Güç Santrali'ne ilk yükleme için nükleer yakıt teslim edildi

İHA

Belarus'un ilk nükleer güç santralinde faaliyete geçmek için geri sayım başladı.

Belarus NGS'de geri sayım başladı Belarus Nükleer Güç Santrali'ne ilk yükleme için nükleer yakıt teslim edildi

Belarus'un ilk nükleer güç santralinde faaliyete geçmek için geri sayım başladı.
Belarus Nükleer Güç Santrali'nin düşük zenginleştirilmiş uranyum nükleer yakıtının ilk bölümü inşaat sahasına teslim edildi. Rus yapımı yakıt montajlarının boşaltma ve inceleme sürecindeki işlemlerin gerçekleştirildiği kaydedildi.
Yeni nükleer yakıtın ilk tesliminin, bir nükleer santralin inşasında önemli bir yeri olduğunu belirten Rosatom’un mühendislik bölümü ASE EC A.Ş’nin Başkan Yardımcısı ve Belarus NGS İnşaat Proje Direktörü Vitaliy Polyanin, "Bu olay Belarus Cumhuriyeti’nin tarihinde türünün ilk örneği olduğu için ayrıca önemli. Belaruslu meslektaşlarımızı bu ortak başarı için içtenlikle tebrik ediyorum. Aslında, fiziksel olarak faaliyete geçmek için geri sayımın başladığı an bu andır" dedi.
Polyanin, yeni nükleer yakıtın teslimatı ve güvenli bir şekilde depolanması için gerekli tüm işlemleri gerçekleştirdiklerini belirterek, “Müşterimiz olan Belarus NGS operatörü, Belarus Acil Durumlar Bakanlığı ve Gosatomnadzor'un (Belarus Nükleer Düzenleme Kurumu) yanı sıra yakıt dağıtımında gerekli koşulları sağlamak için çok büyük bir iş yaptık. Yeni nükleer yakıtın teslimatını ve güvenli bir şekilde depolanmasını garanti altına almak için ünitenin acil durum ve fiziksel koruma tesisleri de dahil olmak üzere ilgili tesisleri, sistemleri ve ekipmanları işletmeye aldık” ifadelerini kullandı.

Akkuyu ile aynı teknik tasarıma sahip
Belarus'un ilk nükler güç santrali olma özelliği taşıyan santral, Türkiye’nin ilk nükleer santrali Akkuyu NGS’de de kullanılacak son teknoloji ürünü Rus tasarımı olan VVER1200 reaktörlerle donatıldı. Toplam 2 bin 400 MW güç kapasitesine sahip iki üniteli Belarus NGS, Ostrovets kasabasında inşa ediliyor. NGS, uluslararası standartlara, UAEA'nın (Uluslararası Atom Enerji Ajansı) güvenlik tavsiyelerine tam olarak uyumlu olan Rus 3+ nesil tasarımından oluşuyor.

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