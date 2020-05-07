Elvan, MTSO Meclis üyeleriyle buluştu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyeleriyle online toplantı gerçekleştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Elvan, MTSO Meclis üyeleriyle buluştu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyeleriyle online toplantı gerçekleştirdi

İHA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, tüm dünyada turizm sektörünün pandemiden en az yüzde 40 olumsuz etkileneceğini, bu rakamın yüzde 70'lere varabileceğini belirterek, "Bu etkileri Türkiye'de azaltabilmek adına bakanlığımız önümüzdeki günlerde otellerde alınması gereken önlemlerle ilgili detaylı bir paylaşım yapacak" dedi.

Elvan, MTSO Meclis üyeleriyle buluştu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyeleriyle online toplantı gerçekleştirdi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, tüm dünyada turizm sektörünün pandemiden en az yüzde 40 olumsuz etkileneceğini, bu rakamın yüzde 70’lere varabileceğini belirterek, “Bu etkileri Türkiye’de azaltabilmek adına bakanlığımız önümüzdeki günlerde otellerde alınması gereken önlemlerle ilgili detaylı bir paylaşım yapacak" dedi.
Elvan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis üyeleriyle online toplantı gerçekleştirdi. MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol başkanlığında yaklaşık 3 saat süren toplantıda, tarımdan turizme, otomotivden sanayiye, akaryakıttan eğitime, finansmana ulaşma noktasındaki sıkıntılardan gümrük kapıları ve lojistiğe kadar yaşanan sorunlar ve talepler dile getirildi. Toplantıda Mersin’in bu dönemde özellikle tarım ve sanayi sektörlerindeki başarılarıyla öne çıktığı vurgulandı. Kentin aldığı tedbirler, Türkiye geneline göre hasta sayısının az olması ve büyük oteller yerine butik otel tercihlerinin artması nedeniyle gelecek için turizm sektöründe de umut vaat ettiği dile getirildi. Toplantıda tüm talepleri tek tek not alan Lütfi Elvan, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla görüşerek taleplerin çözümüne yönelik adımları atıp, sonuçları bildirmek üzere en kısa sürede dönüş yapacağını söyledi.
"Mersin için turizmde ciddi avantajlar var"
Toplantıda ele alınan ilk konu turizm oldu. Mersin Turizm A.Ş.’nin bin 800 oda ve 3 bin 600 yataklı yatırım planının aralıksız devam ettiğini öğrenen Elvan, bu projenin kent adına önemli olduğunu söyledi. Kendisinin de bizzat projeyi takip edeceğini belirten Elvan, Kültür ve Turizm Bakanlığının da tam destek verdiğini söyledi. Tüm dünyada turizm sektörünün pandemiden en az yüzde 40 olumsuz etkileneceğini, bu rakamın yüzde 70’lere varabileceğini kaydeden Elvan, “Bu etkileri Türkiye’de azaltabilmek adına bakanlığımız önümüzdeki günlerde otellerde alınması gereken önlemlerle ilgili detaylı bir paylaşım yapacak. Ben bu dönemde Mersin’in şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü korona virüs açısından temiz bir kent. Dünya genelinde pandemi sonrasında butik otellere yönelim başladı. Burada çok sayıda butik otel var. Siz de otellerinizin standartlarını yükseltip bakanlığın açıklayacağı önlemlere uyarsanız, avantajlı duruma geçileceğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.
“Sera A.Ş’de üretici de olmalı”
Tarımı da değerlendiren Elvan, öncelikle Sera A.Ş’ye yönelik talepleri yanıtladı. Kurulması planlanan Sera A.Ş’de üreticilerin de bulunması talebini olumlu karşılayan Elvan, komisyoncular, üreticiler, pazarcılar, marketler gibi dışarıda kalan kesimin de içeri çekilmesi adına neler yapılabileceğini görüşeceğini söyledi. Mersin için büyük önem taşıyan limon ihracatına da değinen Elvan, konuyu yakından bildiğini, takip ettiğini, gerekli girişimlerde bulunduğunu, ihracatın durması halinde pazarın Arjantin ve Çin’e kayma ihtimalini bilip tüm detayları anlattığını, ancak Tarım Bakanlığının şu anda ihracata sıcak bakmadığını bildirdi. Son olarak Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi hakkında bilgi veren Elvan, IPARD destekli projeyle çiftçiye yüzde 70’e varan hibe destekler verileceğini, kalan ihtiyacın da KGF benzeri bir yapı ile karşılanacağını anlattı.
Yaş meyve sebze ihracatında sınır kapılarında yaşanan sorunların çözüldüğünü de anlatan Elvan, tüm yaş meyve sebze ihracatı için Dilucu sınır kapısının kullanılabileceğini, bu konuda hiçbir engel bulunmadığını söyledi.
“Mersin sanayisinde elektrik tüketimi gurur verici”
Türkiye genelinde elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 20 düşmesine karşın Mersin sanayisinde elektrik ve doğalgaz tüketiminin geçen yılla aynı seviyede olmasının kent adına gurur verici olduğunu kaydeden Lütfi Elvan, “Elektrik ve doğalgaz tüketimi OSB’lerde işlerin iyiye gittiğini gösteriyor. Bizim için önemli bir haber. Model fabrika konusunda da son aşamaya gelindiğini görüyorum. Ankara ve Bursa’nın ardından 3’üncü fabrika olacak. İyi değerlendirmeliyiz. 3. OSB’nin altyapısının tamamlanması da oldukça iyi. Yol sorununun çözümü için de ilgili yerlerle görüşerek sonuçlanması adına elimden geleni yapacağım" diye konuştu.
“Pamukluk Barajını yılsonuna kadar bitirme hedefindeyiz”
Mersin’de devam eden yatırımlara da değinen Elvan, hem sulama hem de içmesuyu amaçlı kullanılacak Pamukluk Barajı’nı bu yıl sonunda tamamlamayı hedeflediklerini anlattı. 2021’de Sorgun Barajını tamamlayıp ardından sırasıyla Aksıfat ve Değirmendere barajlarına yoğunlaşacaklarını kaydeden Elvan, bunların büyük yatırımlar olduğunu vurguladı. Millet Bahçesini 29 Ekim’e yetiştirmeye çalıştıklarını ifade eden Elvan, propilen tesisi yatırımıyla ilgili ise şunları söyledi: “Türkiye yılda 5 milyar dolarlık propilen ithal ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bu açığı kapatmak için 3 yerde tesis kurma kararı aldı. Birisi de Mersin. Bu tesis önemli ölçüde ithalatı azaltacak. Çevreye zarar vermesi noktasında benim de başta endişelerim oldu ancak bu bölgeye yapılacak herhangi bir sanayi yatırımı çevreye ne kadar zarar veriyorsa alınacak tedbirler ve yapılacak yatırımlarla bu tesisin de çevreye olumsuz etkisinin o kadar az olacağını söyleyebilirim.”
“Mücbir sebep tüm sektörlere yayılmalı”
Genel talepleri de dinleyen Elvan, tüm sektörlerin mücbir sebep kapsamına alınması gerektiğini kendisinin de düşündüğünü ve kapsamın genişletilmesini beklediklerini söyledi. Banka kredilerine de değinen Elvan, pandemi süresince bankalar tarafından 150 milyar liraya yakın kredi dağıtıldığını anlattı. Ancak başvuru çok olunca istenen miktarlarda kredi verilemeyebildiğini kaydeden Elvan, sorunların banka genel müdürleri ile görüşülüp çözümlenebileceğine inandığını söyledi. Sicil kayıtlarıyla ilgili yaşanan sorunların ise çözümlenebileceğini düşünmediğini anlatan Elvan, devlet bankalarının kuyumculara altın kredisi vermesini talebini ise olumlu karşılayarak bu konuyu görüşeceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Toroslar Belediyesi parke taşlarını kendisi üretiyor
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi parke taşlarını kendisi üretiyor
Erken üzüm hasadına göbekli kutlama Mersin’de yüksek serada yetiştirilen Yalova incisi türü üzümün hasadına başlandı Tarım işçileri, erken başlayan hasadı müzik eşliğinde oynayarak kutladı
YEREL HABERLER Erken üzüm hasadına göbekli kutlama Mersin’de yüksek ...
Karantina sürecinde odalarını kullandığı kız öğrencilere burs verecek Suudi Arabistan'dan gelerek 14 günlük karantina sürecini Mersin Kız Yurdunda geçiren Türk vatandaşı, odasını kullandığı 3 kız öğrenciye eğitimleri boyunca burs vermek istediğini söyledi
YEREL HABERLER Karantina sürecinde odalarını kullandığı kız ...
Mersin'de, örtü altı üzüm hasadı
YEREL HABERLER Mersin'de, örtü altı üzüm hasadı
Seçer: "Pandemi sürecinde belediye gelirleri düştü"
YEREL HABERLER Seçer: "Pandemi sürecinde belediye gelirleri düştü"
Belarus NGS'de geri sayım başladı Belarus Nükleer Güç Santrali'ne ilk yükleme için nükleer yakıt teslim edildi
YEREL HABERLER Belarus NGS'de geri sayım başladı Belarus Nükleer Güç ...
Mersin'de haşere ile mücadele çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de haşere ile mücadele çalışmaları sürüyor
Mersin sahil şeridi duvar resimleriyle renklendi Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmayla Özgecan Barış Meydanı, kadın, özgürlük, çocuk ve gençlik temalı resimlerle donatıldı
YEREL HABERLER Mersin sahil şeridi duvar resimleriyle ...
Mersin'de su depolarına bakım ve onarım
YEREL HABERLER Mersin'de su depolarına bakım ve onarım
"Uçan tabut" kuşlara kaldı Uzun süredir Mersin sahilinde sergilenen ve bir zamanlar düşmanların korkulu rüyası olan 8-7005 bombardıman savaş uçağı, bugünlerde kuşlara kaldı Uçtuğu dönemde kaza oranının yüksek olması nedeniyle 'uçan tabut' olarak anılan savaş uçağı, korona virüs salgını dolayısıyla sahillere giriş yasağı bulunan Mersin’de kuşların ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER "Uçan tabut" kuşlara kaldı Uzun süredir Mersin ...
Apple'ın açığını buldu, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi
YEREL HABERLER Apple'ın açığını buldu, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ...
Mersin’de 3 gündür haber alınamayan kadın ölü bulundu
YEREL HABERLER Mersin’de 3 gündür haber alınamayan kadın ölü bulundu
Süper Ay Mersin'de görüntülendi
YEREL HABERLER Süper Ay Mersin'de görüntülendi
3 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 3 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu
Tarsus Belediyesinden berber, kuaför ve güzellik salonlarına hijyen seti
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesinden berber, kuaför ve güzellik ...
Kısıtlamanın sona ermesiyle TAG yolunda sıkı denetim
YEREL HABERLER Kısıtlamanın sona ermesiyle TAG yolunda sıkı denetim
İzin belgesiz 24 ilden Mersin'e giriş yasak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 7 ile giriş ve çıkış yasağını kaldırmasının ardından Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda araç trafiği yoğunluğu başlarken, giriş-çıkış yasağı bulunan 24 ilden gelenlerin izin belgesiz kentte girişine izin verilmiyor Polis ekipleri önce vatandaşların ateşini ölçerken, ardından geldikleri illeri ve izin belgelerini sorguluyor Yasak bulunan 24 ilden gelenlerden izin belgesi olmayanlar geri gönderilirken, evde kendisini izole etmesi gerekenlere de evrak imzalatılıyor
YEREL HABERLER İzin belgesiz 24 ilden Mersin'e giriş ...
Toroslar’da yol çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Toroslar’da yol çalışmaları devam ediyor
Karantinada odasını kullandığı öğrencilere burs verecek
YEREL HABERLER Karantinada odasını kullandığı öğrencilere burs ...
MEÜ’de doğru el hijyeni uygulayan hemşire ve ebelere sertifika verildi
YEREL HABERLER MEÜ’de doğru el hijyeni uygulayan hemşire ve ebelere ...
Okul bahçesine Trafik Eğitim Parkı yapıldı
YEREL HABERLER Okul bahçesine Trafik Eğitim Parkı yapıldı
Liseli öğrenciler 36 ton dezenfektan üretti
YEREL HABERLER Liseli öğrenciler 36 ton dezenfektan üretti
Genel Başkan Köse ile Başkan Tarhan tarlada enginar topladı
YEREL HABERLER Genel Başkan Köse ile Başkan Tarhan tarlada enginar ...
Toroslar Belediyesi evi yanan ailenin yardımına koştu
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi evi yanan ailenin yardımına koştu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X