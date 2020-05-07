Mersin'de TAG yolunda yoğunluk, otogarda sessizlik

<br>Soner AYDIN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'e 4 Nisan'da getirilen giriş ve çıkış kısıtlamasının kaldırılmasının ardından TarsusAdanaGaziantep (TAG) yolunda araç yoğunluğu artarken, otogarda ise sessizlik hakim oldu. <br>Kente 4 Nisan'da getirilen giriş ve çıkış kısıtlamasının kaldırılmasıyla TarsusAdanaGaziantep (TAG) yolunda yoğunluk arttı. Otoban gişelerinde de hareketlilik başlamasıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı. Bu kapsamda, kısıtlamanın devam ettiği 24 ilden gelecek olanların, izin belgesi alması kararlaştırıldı. Kente giriş için gişelere gelenlerin izin belgesi sorgulanıyor. İzin belgesi bulunanların geçişine izin veren ekipler, izni bulunmayanlara da önce cezai işlem uyguluyor ardından geri gönderiyor.<br>Yurt dışından gelerek, karantina sürecini tamamlayan ve kente girmek isteyenlere de 14 gün kendilerini evde izole edeceklerini taahhüt eden belge imzalatılıyor. Özel kıyafetler giyen ekipler, kente girmek isteyenlerin ateşini de ölçüyor. Yüksek ateş ve koronavirüs semptomu ile karşılaşılması halinde ise sağlık kuruluşuna sevk sağlanıyor.<br>Öte yandan Mersin'de giriş ve çıkış kısıtlamasının sona ermesine rağmen otogarda hareketlilik olmadı. Otobüs terminalinde sessiz hakim olurken, firma yetkilileri, seyahat edecek yolcu bekliyor.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN<br>2020-05-07 15:56:46<br>

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