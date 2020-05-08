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Seyir halinde dorsesi tutuşan TIR, alev topuna döndü

DHA

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken alev alan TIR, kullanılmaz hale geldi.  Olay, gece saatlerinde TEM yolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Yusuf Kalkan yönetimindeki 36 FH 268 plakalı TIR'ın dorse kısmı seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Dorsedeki alevleri fark eden Kalkan, TIR'ı güvenlik şeridine park edip, durumu itfaiyeye bilirdi. Dorse kısmında başlayıp, TIR'ın motor kısmına da sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince  söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan TIR, kullanılmaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin /...

Seyir halinde dorsesi tutuşan TIR, alev topuna döndü

<br>Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken alev alan TIR, kullanılmaz hale geldi. <br>Olay, gece saatlerinde TEM yolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Yusuf Kalkan yönetimindeki 36 FH 268 plakalı TIR'ın dorse kısmı seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Dorsedeki alevleri fark eden Kalkan, TIR'ı güvenlik şeridine park edip, durumu itfaiyeye bilirdi. Dorse kısmında başlayıp, TIR'ın motor kısmına da sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince  söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan TIR, kullanılmaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN<br>2020-05-07 23:40:46<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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