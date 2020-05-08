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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Annelere ilk hediye Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaklaşan 'Anneler Günü' dolayısıyla kent genelindeki anneleri ziyaret ederek, onlara çiçek hediye etti.

Annelere ilk hediye Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaklaşan 'Anneler Günü' dolayısıyla kent genelindeki anneleri ziyaret ederek, onlara çiçek hediye etti.
Büyükşehir Belediyesi, 'Anneler Günü' öncesinde, Macit Özcan Spor Kompleksi’nde konaklayan sağlık çalışanı annelerden pazarlarda satış yapan kadın üreticilere, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Toros Devlet Hastanesi’ndeki sağlık çalışanı annelerden yeni doğum yapmış ve annelik duygusunu ilk kez tatmış annelere, eczacı annelerden kadın muhtarlara, yakın zamanda evlatları şehit olan annelerden Mersin’in tanınmış simalarından Selma Yağcı’ya kadar her yaştan ve her kesimden anneye tek tek ulaşıyor.
Özgecan Aslan’ın annesini de bu gününde unutmayan Büyükşehir Belediyesi ekiperi, Songül Aslan’ı da ziyaret ederek, 'Anneler Günü'nü kutladı ve çiçek hediye etti. Songül Aslan, çiçekler için duyduğu mutluluğu dile getirerek, kendilerini unutmayan Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkürlerini iletti.
Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından hazırlanan çiçekleri hediye eden ve bebek paketlerini de yeni doğum yapmış annelere ulaştıran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dağıtımları Mersin merkez ve ilçelerde hafta boyunca devam ettirecek.
Annelik duygusunu ilk kez tadan ve bu yıl ilk 'Anneler Günü'nü kutlayan Yasemin Göven, ekipleri kucağında bebeği ile karşıladı. Minik Masal ile çiçekleri ve paketleri ekiplerden alan anne Göven, “Tüm annelerin Anneler Gününü kutlarım” dedi.
Selam Yağcı’dan teşekkür şiiri
Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca Mersin’in tanınmış simalarından ve Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı’yı da ziyaret ederek, çiçek hediye etti. Ekipleri gördüğünde çok mutlu olan ve Başkan Seçer’i oğlu gibi gördüğünü belirten Selma Yağcı, “Doğrusu duygulandım. Biz de belediye başkanlarımızdan bunu bekliyoruz. Tabi kentimiz için yaptıkları, yapacakları çok büyük işler var. Ama bunların içinde sevgi olmazsa, yaklaşıp, kucaklamak olmasa, birlikte sanat ve kültürü paylaşmazsa, ben o başkan için çok güzel konuşamam. Ama çok şükür ki, Vahap Başkanımız bütün bunları yapıyor. O benim oğlum gibi. Gözü ve eli üstümde. Bunu hep hissediyorum. Çok şükür ki var” dedi.
Selma Yağcı, ayrıca anılarından ve annesinden söz ederken, ekiplere teşekkür etmek amacıyla 'Küçük istavritin öyküsü' adlı bir de şiir okudu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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