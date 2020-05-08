Kargo ile gönderilen yardım kolisinden eroin çıktı

<br>Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de polis, yardım kolisi içerisinde kargo şirketi ile gönderilen 3 kilo eroini sokak satıcılarının eline geçmeden ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı, 2 kişi ise aranıyor.<br>Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kentteki bir kargo şirketine koronavirüs bahanesi ile yardım kolisi süsü verilmiş paket içinde uyuşturucu gönderildiği ihbarını aldı. Kargo çalışanı görünümünde şirketin şubesine giden polis, şüpheli paketi almaya gelen H.A.'yı gözaltına aldı. Narkotik köpeği Anka ile kolide yapılan aramada deterjan kutuları içine gizlenmiş paket halinde 3 kilo eroin çıktı.<br>Kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretinden sabıkası olduğu belirlenen H.A. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanırken olayla ilgili 2 kişinin de arandığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN<br>2020-05-08 14:15:14<br>

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