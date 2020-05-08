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MGC yönetimi Başkan Gültak'ı ziyaret etti

İHA

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Kaya Tepe ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

MGC yönetimi Başkan Gültak'ı ziyaret etti

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Kaya Tepe ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.
Halkın doğru haber alma hakkını sağlayan gazetecilik mesleğinin önemine dikkat çeken Gültak, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana gücümüz oranında gazetecilerimizi ve cemiyetimizi destekliyoruz. Çünkü sizler kamu görevi yapıyorsunuz, insanların bilinçlenmesini, şehirde ne olup bittiğini yazıyorsunuz. Bu çok önemli ve kutsal bir görev” dedi.
“Mersin, normalleşmeyi en hızlı yaşayacak büyük şehirlerin başında”
Ülke genelinde olduğu gibi Akdeniz ilçesinde de korona virüs salgınının yayılmasını önleyip halk sağlığını korumak ve sürdürmek amacıyla yoğun bir mücadele verdiklerinin altını çizen Gültak, “Salgına karşı mücadele veren sağlık çalışanlarımızın yanında emniyet güçleri, kamu görevlileri, basın mensupları, belediye çalışanları, tarım işçileri gibi birçok kahraman var. Gerçekten herkes görevini çok iyi yaptı. Bu anlamda bizler de onlara teşekkür ediyoruz. Valimize, Emniyet Müdürümüze ve diğer bürokratlarımıza da özellikle teşekkür etmek gerekiyor. Kaymakamlar ve belediye başkanları ile uyumlu bir çalışma yapıldığı için bugün Mersin, normalleşmeyi en hızlı yaşayacak büyük şehirlerin başında geliyor. Elbette tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Sahayı hiç boş bırakmadık, salgınla mücadele ederken risk alan işçilerimizle birlikte sürekli sahada olduk” diye konuştu.
MGC Başkanı Kaya Tepe de gerek korona virüs salgını ile mücadelede, gerekse bu süreçte halka moral motivasyon verilmesinin yanı sıra, özellikle sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde insanların gıda ve temel ihtiyaçlarının karşılanması ve talep ettikleri hizmetlerin sunulması noktasında Akdeniz Belediyesi ekiplerinin büyük emek ve çaba sarf ettiğini ifade ederek, Gültak’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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