Kablo hırsızlarını, ayak izi ve sigara izmariti ele verdi

<br>Mustafa ERCAN/GÜLNAR(Mersin), (DHA)MERSİN´in Gülnar ilçesinde kablo çalan 3 kişi, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmayla ayak izleri ve sigara izmaritinden yakalandı. Hırsızların evlerinde yapılan aramada, 2 bin 500 metre kablo, testere ve Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.<br>Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konur Mahallesi´nde devriye görevi sırasında haberleşme nakil kablosunun kesildiğini, bir kısmının ise yerde atıl durumda olduğunu gördü. Bunun üzerine çevrede araştırma yapan ekipler, kablo hırsızlığı yapıldığını tespit etti. Çevrede hırsızlık olayıyla ilgili araştırma yapan ekipler, görgü tanıklarının ifadesiyle hırsızların eşkâline ulaştı. Ekipler, daha önce de kablo hırsızlığı yaptığı bilinen 2 şüphelinin, görgü tanıklarının verdiği eşkalle uyuştuğunu tespit etmeleri üzerine, harekete geçti. 2 şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı.<br>AYAK İZLERİ VE İZMARİT ELE VERDİ<br>Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede ise hırsızlık olayının meydana geldiği alanda tespit edilen ayak izlerinin, şüphelilerin ayak izleriyle uyuşması ve sigara izmaritinin de paketle eşleşmesi üzerine, çalınan kabloların bulunması için Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan arama izni alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 2 bin 500 metre haberleşme nakil kablosu, 1 testere, 2 top halat, uyuşturucu madde elde etmek için saksılara ekilmiş 64 kök Hint keneviri bitkisi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Soruşturmada, şüphelilerden birinin eşi de suça iştirakten gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı´nda ifadeleri alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i adli kontrol ile serbest bırakılırken, 2´si tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Gülnar Mustafa ERCAN<br>2020-05-08 16:42:00<br>

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