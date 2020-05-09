Mut'ta yağmurdan etkilenen üreticilerin yolu onarıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent merkezine yaklaşık 180 kilometre uzaklıkta yer alan Mut ilçesindeki kayısı üreticisinin yol sorununu çözüme kavuşturdu.

Mersin’in merkezine yaklaşık 180 kilometre uzaklıkta yer alan ve 62 bin 600 nüfusa sahip Mut ilçesi, Türkiye’de erik ve sofralık kayısı üretiminde önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Yıllık 40 bin ton erik üretimi yapılan ilçe, yıllık 200 bin tonun üzerindeki sofralık kayısı üretimiyle de dünyanın en büyük sofralık kayısı üretim merkezini oluşturuyor. İlçedeki tarımsal üretim ve hayvancılıkta Kemenli Mahallesi de önemli bir yer tutuyor. Mut’un merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaklaşık 900 kişilik bir nüfusa sahip mahallede günlük 67 ton süt üretimi yapılıyor. Bunun yanı sıra kayısı, turşuluk ve salçalık biber üretimiyle de mahalle, tarımsal üretim noktasında önemli bir işleve sahip. Nüfusun dağınık bir yerleşime sahip olduğu mahallede, üreticiler yaklaşık 4 kilometrelik toprak yolu traktör veya araçlarıyla kat ederek üretim alanlarına ulaşım sağlıyorlardı. 2 Mayıs’ta ilçede görülen sağanak yağış yer yer doluya dönüşerek söz konusu 4 kilometrelik toprak yolda hasara neden oldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri kısa bir süre içerisinde 7 kamyon, 2 kepçe ve 1 greyderle yolun onarım çalışmalarına başladı.

Kemenli Mahalle Muhtarı Rasim Tekin, mahallenin üretim alanına giden yolun yağışlardan etkilenmesi üzerine Başkan Vahap Seçer’in kendisini aradığını belirterek, “Bahçelerimiz, sebzelerimiz, domateslerimiz, kavunlarımız, biberlerimiz hep burada. Köyümüzün tarım alanlarının büyük bir kısmı bu bölgede yer alıyor. Eskiden toz toprak içerisindeydi, düzgün değildi. Başkanımız Vahap Seçer, beni geçmiş olsun diye aradı. Ben de kendisine teşekkür edip, yollarımız çamur olduğu için traktörlerimizin ve araçlarımızın geçemediğini belirttim. Kendisi de sağ olsun hemen harekete geçerek yollarımızı onarmaya başladı. Kendilerine saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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