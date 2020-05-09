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Kadın Polislerden, anneler günü kutlaması

İHA

Kadın Polislerden, anneler günü kutlaması

Mersin’in Tarsus ilçesinde kadın polisler, anneler günü etkinlikleri kapsamında kadınlara çiçek vererek Anneler Günü'nü kutladı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı kadın polisler, şehir merkezi başta olmak üzere, köy pazarı ve evlerde bulunan 500 kadına gül vererek, Anneler Günü'nü kutladı.
Karşılarında ellerinde gül ile polisleri gören kadınlar, kısa süreli şaşkınlıktan sonra polislerin yaptıkları jestten dolayı mutlu oldular.
Korona virüs salgınından dolayı herkes evdeyken halkın huzuru için gece gündüz çalışan kadın polislere teşekkür eden Fatma Karaer adlı kadın, polislerin kendilerinin bir gül olduğunu söyledi.
Kadın polis memurları, Anneler Günü dolayısıyla hem polis hem anne olmanın güzel ve zor yanlarını birlikte tattıklarını kaydettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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