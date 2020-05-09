MİSİAD Mersin Şubesi'nden ihtiyaç sahipleri için gıda kolisi desteği

Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği (MİSİAD) Mersin Şubesi yönetimi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 100 koli gıda yardımında bulundu.

MİSİAD Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Şube Başkanı Serkan Yakan, başkan yardımcıları İlhan Karataş, Abdullah Çeker ve Salim Tezcan ile birlikte, Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük'ü ziyaret ederek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan gıda kolilerini teslim etti.

Sıkıntılı geçen bu dönemde, paylaşmanın birlik ve beraberliği güçlendireceğine vurgu yapan Yakan, "Genel Başkanımız Feridun Öncel öncülüğünde, gönül seferberliğinde topladığımız yardım kolilerini, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere valiliğimize teslim ettik. MİSİAD ailesine ve üyelerine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Salgın dolayısıyla toplum sağlığının öncelikli olduğu şu dönemlerde, evlerinden çıkamayan ve maddi sıkıntı içerisinde bulunan vatandaşlarımıza yapılan bu yardımlar gerçekten çok önemli. En azından onların sorunlarına bir nebzede olsa çare olmaya çalıştık” dedi.

Yakan ayrıca, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dilerken, Sağlık Bakanlığının pandemi dolayısıyla aldığı önlemlere rehavete kapılmadan uygulanmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

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