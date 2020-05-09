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<br>Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde, 4 gün önce kaybolan Hidayet Tösten´in (96) Göksu Irmağı'nda cansız bedeni bulundu.<br>Silifke'nin Keben Mahallesi Karakaya mevkisinde yaşayan Hidayet Tösten, 4 gün önce kayboldu. Yakınları Tösten'in evinin önünden geçen Göksu Irmağı'nın kenarında 2 bastonunu buldu. Alzheimer hastası olan Hidayet Tösten için ırmakta başlatılan arama çalışmaları kapsamında bugün yaşlı adamın, suda bir ağacın gövdesine takılıp kalan cansız bedeni bulundu.<br>Evine 3 kilometre mesafede bulunan Tösten´in cansız bedeni, sudan jandarma ekipleri, Mersin Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri, Mersin Büyükşehir İtfaiyesi Silifke Grup Amirliği ekipleri ve Mersin Su altı polis ekiplerince çıkartıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike Ceylan KAÇAR<br>2020-05-09 16:07:05<br>

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