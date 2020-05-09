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Vali Su ve belediye başkanlarından Anneler Günü kutlaması

İHA

– Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, yayınladıkları mesajlarla tüm annelerin Anneler Gününü kutladılar.

Vali Su ve belediye başkanlarından Anneler Günü kutlaması

– Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, yayınladıkları mesajlarla tüm annelerin Anneler Gününü kutladılar.

Vali Su: “Hayatı en güzel haliyle eve sığdırdıkları için şükranlarımı sunuyorum”
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Anneler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sürecinde de annelerin fedakarlıklarına vurgu yaptı. Vali Su, mesajında, “Karşılıksız sevginin, derin saygının, eşsiz fedakarlığın, sonsuz merhametin ve engin sabrın şefkat dolu yüreklerinde buluştuğu annelerimize, insanlığın yaşamını tehdit eden bu salgın döneminde de hayatı en güzel haliyle eve sığdırdıkları için şükranlarımı sunuyor, tüm annelerimizin anneler gününü en içten dileklerimle tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Başkan Seçer: “Annelik, hiç şüphesiz dünyanın en masum ve en güzel duygusudur”
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de mesajında, kadınların, hayatın her alanında etkin bir biçimde yer almanın uğraşını verdikleri gibi, aynı zamanda annelik gibi hayati bir sorumluluğu da üstlendiklerini kaydetti. “Annelik, hiç şüphesiz dünyanın en masum ve en güzel duygusudur” diyen Seçer, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Anneler, evlatlarının geleceği için sonsuz fedakarlık, sevgi ve şefkatle emek verirler. Bu açıdan annelerin çocuklarına harcadıkları sonsuz emeğin bir ifadesi olarak Anneler Günü çok anlamlıdır. Hayatta ilk arkadaşımız, ilk öğretmenimiz olan ve bizleri bugünlere getiren annelerimize hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek, onlardan bunları esirgememek hepimize düşen bir görev ve sorumluluktur. Ülkemize, kentimize ve insanlığa faydalı nesiller yetiştirmek için her türlü zorluğa göğüs gererek çalışan annelerin, aynı zamanda bir kadın olarak bütün toplumsal alanlarda hak ettikleri gibi yer almaları ve etkin olmaları en büyük dileğimizdir.”
Büyükşehir belediye başkanı olarak, kadınların sağlık, eğitim, kültür, sanat ve diğer toplumsal alanlarda yer almalarını çok önemsediğinin aldığını çizen Seçer, bu çerçevede Büyükşehir Belediyesinde kadın istihdamına öncelik verdiğini ve kadınlara daha fazla istihdam alanı açabilmek için çaba gösterdiğini dile getirdi. Seçer, “Zira toplumun yarısını oluşturan kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılmadığı, katkı sağlamadığı bir kent asla kalkınamaz. Kadının istihdamı ile Mersin’in kalkınması, gelişmesi de ayrı düşünülemez. İçinden geçtiğimiz zor günlerde dahi çocuklarının karşı karşıya olduğu riskleri düşünerek çocuklarına güven duygusunu aşılayabilen, kentimizin ve ülkemizin geleceğine inanarak, çocuklarını umutla büyüten tüm annelerin ve anne adaylarının gününü kutluyor; sağlık ve mutluluk dolu güzel günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Gültak: “Dünyada, anne sevgisinin yerine konulabilecek başka hiçbir bir sevgi yoktur”
Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ise mesajında, çocukları için her türlü fedakarlığa katlanan annelerin, sadece bir gün değil, her gün hatırlanması gerektiğinin altını çizdi. “Dünyada, anne sevgisinin yerine konulabilecek başka hiçbir bir sevgi yoktur” diyen Başkan Gültak, şöyle devam etti:
“Cihan Peygamberimiz Sevgili Hz. Muhammed (SAV.); ‘Cennet, anaların ayakları altındadır’ diye buyurmuşlardır. Annelerimiz en değerli varlığımızdır, başımızın üstünde daima yerleri vardır. Annelerimizin kıymetini daima bilmeli, onları el üstünde tutmalıyız. Karşılıksız fedakarlığın, sevginin ve merhametin en büyük timsali olan değerli annelerimiz, yaşamımızdaki en kıymetli hazinemiz ve hayattaki ilk öğretmenlerimizdir. Varlıklarıyla hayatımıza anlam ve değer katan annelerimiz, dünyamızı ve kişiliğimizi zenginleştirir. Hayat boyu yol göstericimiz olan sevgili annelerimizin değerini bilmeli, onlara karşı görev ve sorumluluklarımızı en iyi ve eksiksiz şekilde yerine getirmeliyiz. Sonsuz sabır ve şefkatiyle bütün ömrünü evlatlarına adayan, hakları hiçbir zaman ödenemeyecek olan değerli annelerimizin, bir tek bugün değil her gün kıymetini bilmeliyiz. Annelerimize gönülden sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyor; aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür ve gelecek diliyorum. Şehit ve gazi annelerimiz başta olmak üzere, tüm annelerimizin ellerinden öpüyor, Anneler Gününü gönülden tebrik ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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