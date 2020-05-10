Mersin-Tarsus 2. OSB yolu genişletildi

MersinTarsus 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin D400 bağlantı yolunda başlatılan yol yapım ve sıcak asfalt çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, bin 700 metre uzunluğundaki yolda yaptıkları zemin iyileştirme çalışmaları sonrası sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

2. Organize Sanayi Bölgesi’ni D400 karayoluna bağlayan yolun genişliğinin yetersiz kalması, ihtiyaca cevap verememesi ve virajların trafik sürüş konforuna uygun olmaması nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı ve can kayıplı kazalar yaşanan yolda, trafik yükünün de ciddi bir şekilde arttığı belirlendi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, daha fazla can ve mal kaybı yaşanmaması için ivedilikle harekete geçerek, bölgede hummalı bir çalışma başlattı.

Öncelikle asfalta hazırlık çalışması yapan ekipler, önemli deformasyonların meydana geldiği yolu, sıcak asfalt çalışmaları öncesinde freze makinesi ile kazıyarak, zemin hazırlıklarına başladı.

2. Organize Sanayi Bölgesi’ni D400 karayoluna bağlayan bağlantı yolunun arazi yapısından kaynaklanan eğim ve virajlara müdahale edilerek, yol emniyeti artırıldı. Ağır vasıta araçların sık sık kazaya sebep olduğu bölgede yol genişletildi ve eğim azaltıldı. Çok sayıda iş makinesi ve geniş bir ekiple sürdürülen çalışmalarda, yolun zemini dolgu ile güçlendirildi.

Sıcak asfalt çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı

Ekipler, bin 700 metre uzunluğundaki yolda yaptıkları zemin iyileştirme çalışmaları sonrası sıcak asfalt serme işlemine başlayarak, asfaltlama çalışmalarını hızla tamamladı.

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