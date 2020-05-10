Mersin'de, narenciye paketleme fabrikasında yangın çıktı (2)

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<br>4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ<br>Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Mahallesi'nde bulunan narenciye fabrikasında çıkan yangın, 4 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangına müdahale edilebilmesi için fabrikanın duvarı iş makineleriyle delindi. Bazı işçiler, bahçede bulunan kasaları yanmaması için yangın bölgesinden uzaklaştırdı. Can kaybının olmadığı fabrikada soğutma çalışması başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Soner AYDIN-Mehmet DOĞANER<br>2020-05-10 15:58:57<br>

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