Başkan Tarhan, 'Anneler Günü'nde bisikletle çiçek dağıttı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eşi Sembol Tarhan ile birlikte bisiklet turu yaptı. 'Anneler Günü' olması nedeniyle karşılaştığı vatandaşlara çiçek, maske, dezenfektan dağıtan Tarhan’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Binlerce çiçeğin dağıtıldığı, sosyal mesafe kuralları içerisinde daire müdürlerinin de eşlik ettiği bisiklet turunda Başkan Tarhan, vatandaşlarla sohbet ederek 'Anneler Günü'nü kutlarken, fotoğraf çekme isteklerini de kırmadı. Virüsün olumsuz etkilerine karşı vatandaşlara evlerinde kalmaları yönünde çağrısını tekrar eden Tarhan, virüse karşı tedbirli olunmasını ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara riayet edilmesini istedi.

Olağanüstü şartlar altında bir 'Anneler Günü' yaşandığına dikkat çeken Tarhan, her yıl çok farklı etkinliklerle kutlandığını hatırlatarak, “Anneler Gününü bu yıl maalesef evlerimizde kutlamak durumunda kaldık. Biz de sıkıntılı günler geçiren annelerimize böyle bir sürpriz yaparak moral vermek istedik. Umuyorum ki, bu sıkıntılı günler kısa sürede atlatılır ve yine omuz omuza güle oynaya kutlamalarımıza devam ederiz” dedi.

Dünyayı kuran annelerin sadece ailede değil toplumsal gelişmede de önemli rol oynadığını ifade eden Tarhan, “Yaşam onlarla başlıyor. İlk gülücük ona, ilk sözcük onun adına, ilk adım ona doğru atılan adım. Yaşınız kaç olursa olsun, ‘yemeğini yedin mi?’, ‘terliyken su içme’, ‘sakın heyecanlanma, tane tane cevap ver’ uyarıları kulağınızdadır. Annelerin ne büyük bir dünya olduğunu o ses gelmemeye başladığında anlarsınız” diye konuştu.

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