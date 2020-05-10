Bakan Koca´dan sosyal mesafeli banklara destek

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<br>MERSİN, (DHA)MERSİN´de, Yenişehir Belediyesi tarafından üretilerek ilçe sınırlarına yerleştirilen sosyal mesafeli oturma banklarına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca´dan destek geldi. Bakan Koca, sosyal medya hesaplarından sosyal mesafeli banklarının fotoğraflarını paylaşınca, binlerce beğeni aldı.<br>Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit´in talimatıyla üretilen sosyal mesafeli oturma bankları yoğun ilgi gördü. Projeyi beğenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Türkiye´nin pratik zekası, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı. Göze sürpriz yapanından bir soruna çözüm olanına dek, her fikir güzel" dedi. Koca'nın paylaşımı binlerce beğeni aldı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Yenişehir MERSİN, (DHA)<br>2020-05-10 17:26:00<br>

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