Başkan Yılmaz'dan şehit annelerine anlamlı ziyaret

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Anneler Gününde şehit annelerini unutmadı. İlçedeki şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek Anneler Gününü kutlayan Başkan Yılmaz, şehit annelerinin isimlerine özel olarak yazdığı mektupları da kendilerine teslim etti.

Başkan Yılmaz, eşi Meltem Yılmaz ve meclis üyeleri ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde şehit annelerine çiçek ve TORTEK kurslarında el emeği ile hazırlanan hediyeler takdim etti. Yılmaz, "Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz. Yetiştirdiğiniz kahraman evlatlar için milletimiz adına teşekkür etmek ve bu özel günde yanınızda olmak istedik. Vatanımızın birliği ve dirliği için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin emaneti ailelerinin her zaman yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.

Tüm şehitler için Kuranı Kerim okunarak duaların edildiği ziyaretlerde duygulu anlar da yaşandı. Başkan Yılmaz, şehit anneleri ile tek tek sohbet ederek hatırlarını sordu.

Bu anlamlı ziyaretten dolayı Yılmaz'a teşekkür eden şehit anneleri ise "Bu özel günde de bizleri hatırlamanız ve yanımızda olmanızdan mutluluk duyduk. Allah sizden razı olsun" dediler.



"Yine sarılacağız annem"

Akbelen Mahallesinden Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut'un annesi Rabia Bulut da Başkan Yılmaz'ın ziyareti karşısında mutluluğunu gizleyemedi. Anne Bulut, Yılmaz'ın her zaman yanlarında olduğunu ve kendisini bir evladı olarak gördüğünü belirterek, "Korona virüs salgını nedeniyle bu ziyaretinizde sarılamadık. İnşallah bu salgın bitince yine kucaklaşacağız" diye konuştu.

Yılmaz da "Sizlere sarılamıyoruz ama bizim için en önemlisi sizin sağlığınız. Özellikle bugünlerde hayır dualarınıza her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. İnşallah bu günleri hep birlikte atlatacağız, yine sarılacağız annem" şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz; Musalı Mahallesinden Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek'in annesi Sebahet Tek, Çelebili Mahallesinden Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un annesi Fatma Karakoç, Akbelen Mahallesinden Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut'un annesi Rabia Bulut, Güneykent Mahallesinden Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı'nın annesi Beyhan Sarı ve Halkkent Mahallesinden Şehit Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay'ın annesi Keziban Akay'ı da evlerinde ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.

