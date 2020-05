Başkan Gültak, asfalt çalışmalarını denetledi

– Akdeniz Belediyesi, bir taraftan korona virüsle mücadeleye devam ederken, bir taraftan da mahallelerde yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Fen İşleri ekiplerinin Abdullah Şahutoğlu Mahallesindeki asfalt çalışmalarını yerinde denetledi.

Akdeniz Belediyesi, korono virüs salgını ile yoğun bir mücadele verirken, ilçeye bağlı mahallelerin eksikliğini duyduğu hizmet ve çalışmaları da belirlediği plan ve program dahilinde vatandaşlara sunuyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Siteler Mahallesinin 11 sokağında gerçekleştirdiği kaldırım ve asfalt çalışmasının yanı sıra Abdullah Şahutoğlu Mahallesinin sokakları da bitümlü sıcak asfaltla kaplanıp yenileniyor.



“İhtiyaç duyan tüm mahallelerde çalışma yapılacak”

Çalışmaları yerinde inceleyen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, iş makinesinin üzerine çıktı, dökülen asfaltın kalitesi ve kalınlığını kontrol etti. Bir açıklama yapan Başkan Gültak, “Akdeniz Belediyesi olarak, hem seçim zamanı hem seçim sonrası ve de bir yılımızı doldurmadan asfalt ve kaldırımda ikinci ihalemizi yaptık. Her sene bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Abdullah Şahutoğlu, Bekirde, Civanyaylağı gibi bölgelerimiz hakikaten çok ihmal edilmişti. Buralara öncelik verdik ve sıkıntılı bölgeleri bitirdik. İhtiyaç duyan tüm mahallelerimizde asfaltlama çalışmamız devam edecek. Beş yılın sonuna geldiğimizde de Akdeniz’de asfalt ve kaldırım eksiği olan mahalle bırakmayacağız” dedi.



“Akdeniz halkı, her şeyin en güzeline layıktır”

Gültak, asfalt ve kaldırım çalışması yapılırken, eskiyen asfalt ve kaldırımların sökülerek altyapının iyileştirildiğini, sokağın kotunun da evlerin seviyesinin altına getirildiğini, böylelikle sel baskınlarının önleneceğini söyledi. Gültak, “Bundan sonra Akdeniz’de yapılan iş ve hizmetler, göz boyamak için yapılmayacak. Yapmışken gerçekten güzel ve kaliteli şeyler yapmak istiyoruz. Akdeniz halkı; Türkü, Kürdü, Arap’ı ve Çerkez’i ile her şeyin en iyisine layıktır. Kalan 4 yıl içerisinde Akdeniz’e ve vatandaşlarımıza inşallah çok daha güzel hizmetler sunacağız” diye konuştu.

Abdullah Şahutoğlu Mahallesi Muhtarı Muhsin Kutlu da sunulan hizmetler dolayısıyla memnuniyetini dile getirerek, “Mahallem adına Akdeniz Belediyemize, Başkanımıza ve fen işleri ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizin sayenizde mahallemiz tozdan topraktan kurtuldu” dedi.

