Mersin’de berber ve kuaförler, faaliyete denetimle başladı

– Mersin’de berber ve kuaför dükkanları ile güzellik salonları, korona virüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından bugün faaliyetlerine denetimle başladı. Mersin’in Erdemli Belediyesi ekipleri, açılış öncesinde dükkanları dezenfekte ederken, zabıta memurları da özellikle sosyal mesafe ve hijyen kuralları açısından sıkı denetim gerçekleştirdi.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle faaliyetlerine ara verilen berber ve kuaför dükkanları ile güzellik salonları bugün yeniden hizmet vermeye başladı. Erdemli Belediyesi, berber ve kuaförlerde açılış öncesi gerekli dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirerek, açılış sonrası da sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarının uygulanması konusunda zabıta ekipleriyle yerinde denetim gerçekleştirdi.

Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde faaliyet yürüten berber ve kuaförleri denetleyerek, vatandaşın sağlıklı ve hijyenik ortamlarda hizmet almasını sağlamak için faaliyetlerine devam ediyor. Berber ve kuaförlerde işlem sırasında kullanılacak önlük ve havluların tek kullanımlık olması, müşterilerin randevu usulü ile kabul edilmesi ve hizmet sırasında her bir çalışana bir müşteri olacak şekilde dükkan içerisine müşteri kabul edilmesi, müşterilerin içeride beklememesi, tek kullanımlık maske ve eldiven takılarak hizmet verilmesi, iş yeri hijyenine önem verilmesi hususlarında yapılan denetim ve uyarılar ile vatandaşların sağlıklı ortamlarda hizmet alabilmeleri sağlanıyor.



“Vatandaşlarımızın sağlığı birinci önceliğimiz”

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın sağlığını birinci önceliğimiz tutuyoruz. Pandemi sürecinde yüksek derecede önlemler alarak vatandaşlarımız için faaliyetler yürüttük. Dezenfeksiyon ekiplerimizle ilçemizdeki tüm ortak alanları ve kamu kurumlarını dezenfekte ettik, periyodik tekrarlarla sürekli hijyen koşullarında tuttuk. Maske üreterek vatandaşlarımıza maske temin ettik. Şimdi normalleşme süreci başlarken devletimizin belirlediği esnafın tekrar hizmete başlıyor olmasıyla da bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Berber ve kuaförlerimizde dezenfeksiyon faaliyetlerimizi gerçekleştirdik, vatandaşlarımız bu iş yerlerinde hijyen koşullarında hizmet görmeliler. Hizmet esnasında da hijyen koşullarının sağlanması için zabıta ekiplerimiz yerinde denetime devam ediyor” dedi.

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