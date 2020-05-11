Kız kardeşi gibi o da öldürüldü Mersin'de 2018 yılında ayrılmak üzere olduğu kocası tarafından vahşice öldürülen bankacı Cemile Ertürkoğlu'nun ağabeyi Cem Hasan Aslan, kayınbiraderi tarafından av tüfeği vurularak öldürüldü

Mersin'de 2018 yılında ayrılmak üzere olduğu kocası tarafından vahşice öldürülen bankacı Cemile Ertürkoğlu'nun ağabeyi Cem Hasan Aslan, kayınbiraderi tarafından av tüfeği vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi'nde yaşayan Cem Aslan (46) ile aynı binada oturan kayınbiraderi S.U. (59) arasında, müşterek kullanılan çatı katı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.U., evinde bulunan av tüfeği ile eniştesi Cem Aslan'ı karın bölgesinden vurarak yaralarken, kız kardeşi Ayşe Aslan'ı da darp etti. Ağır yaralanan Cem Aslan, kaldırıldığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Şüpheli S.U. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

"Eşim, cani abim tarafından kalleşçe vurularak öldürülmüştür"

Cinayetin ardından olaydan yaralı kurtulan Cem Aslan'ın eşi Ayşe Aslan, sosyal medya hesabından, "Eşim Cem Aslan, cani abim tarafından kalleşçe vurularak öldürülmüştür" şeklinde paylaşımda bulundu.

Kaderleri aynı oldu

Olayla ilgili soruşturma sürerken, öldürülen Cem Hasan Aslan'ın, 28 Kasım 2018 yılında ayrılmak üzere olduğu kocası Mustafa Ertürkoğlu tarafından vahşice öldürülen bankacı Cemile Ertürkoğlu'nun ağabeyi olduğu öğrenildi. Cem Aslan, kardeşinin ölümünün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kız kardeşini vahşice öldürülen eniştesinin borç batağında olduğunu, ikili arasındaki tartışmanın da hep bu yüzden çıktığını öne sürmüştü.

Merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, lojistik firması çalışanı Mustafa Ertürkoğlu, bankacı eşi Cemile Ertürkoğlu’nun kayıp olduğunu belirterek polise başvurmuş, şahsın çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis, kadının ailesi ile de görüştükten sonra araştırma başlatmış ve çiftin evinde yapılan aramada kan izlerine rastlanınca Ertükoğlu gözaltına alınmıştı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda, kadını öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrıldığı bilgisine ulaşan polis, ceset parçalarını Mersin Şehir Mezarlığı’nda bulmuş, Mustafa Ertükoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ertürkoğlu, yargılandığı davada 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası'na çarptırılmıştı.

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