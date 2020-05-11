Sulama havuzuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin’in Bozyazı ilçesinde dengesini kaybedip sulama havuzuna düştüğü iddia edilen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Kömürler Mahallesi Ağlıca Sokakta dün meydana geldi. Sabah evden tarlaya gidiyorum diye çıkan Abdil Aksangar’dan (60) uzun süre haber alamayan eşi Havva Aksangar, durumu yakınlarına bildirdi. Bunun üzerine yakınları ve mahalle sakinleri Abdil Aksangar’ı aramaya başladı. Aramalar sonucunda Aksangar’a ait ceket sulama havuzunun kenarında bulunurken, durum jandarmaya bildirildi. Sulama havuzu ekipler tarafından boşaltılırken, Aksangar'ın cansız bedeni havuzun dibinde bulundu. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri Aksangar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aksangar'ın yüzünü yıkamak istediği sırada dengesini kaybedip havuza düştüğü iddia edildi.

Savcının incelemesinin ardından Aksangar, otopsisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.