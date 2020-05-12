Sosyal mesafeli banklar parklara yerleştirilmeye başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sosyal mesafeli banklar parklara yerleştirilmeye başlandı

İHA

– Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüsün bulaşma riskine karşı iki atölyede geri dönüşüm malzemesinden üretilen sosyal mesafeli bankları parklara yerleştirmeye başladı.

Sosyal mesafeli banklar parklara yerleştirilmeye başlandı

– Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüsün bulaşma riskine karşı iki atölyede geri dönüşüm malzemesinden üretilen sosyal mesafeli bankları parklara yerleştirmeye başladı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını dolayısıyla ön planda tutulmaya başlanan sosyal mesafenin korunması kuralına uyum sağlayacak ve sadece iki kişinin oturmasına uygun olan banklar üretiyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Gençlik Kampı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki iki marangoz atölyesinde, “Korona Bank” olarak adlandırılan oturma banklarının üretimi gerçekleştiriliyor.

Gençlik Kampında geri dönüşüm malzemelerinden imal ediliyor
Tarsus Gençlik Kampındaki marangoz atölyesinde bugüne kadar yine geri dönüşüm malzemelerinden kreşlere masa, sandalye, dolap ve diğer gereçlerin yanı sıra normal oturma bankları, kamuya açık alanlara veya mezarlıklara konulmak için saksılar, park ve bahçeler için kamelya üretimi gerçekleştirildi. Atölyede bu kez de herhangi bir masraf yapılmadan, Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak sosyal mesafeli bankların üretimi yapılıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının atölyesinde de söz konusu bankların üretimi gerçekleştiriliyor.
Sadece iki kişinin oturabileceği şekilde dizayn edilen ve orta bölümü boş bırakılan banklar, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Kültür Park’ta ve kentte uygun görülen noktalara konulmaya başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yörüklerin 20 gün sürecek yaz göçü başladı
YEREL HABERLER Yörüklerin 20 gün sürecek yaz göçü başladı
Müftü Kondi şehit annelerini unutmadı
YEREL HABERLER Müftü Kondi şehit annelerini unutmadı
Sulama havuzuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sulama havuzuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
MTSO Başkanı Kızıltan: “Türkiye’nin geleceği planlanmalıdır”
YEREL HABERLER MTSO Başkanı Kızıltan: “Türkiye’nin geleceği ...
Tarsus Belediyesi'nden 'canlı dershane' hizmeti
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi'nden 'canlı dershane' hizmeti
Mersin'de AVM'ler, sıkı önlemlerle açıldı
YEREL HABERLER Mersin'de AVM'ler, sıkı önlemlerle açıldı
'Mersinli Robinson' 15 yıldır mağarada yaşıyor
YEREL HABERLER 'Mersinli Robinson' 15 yıldır mağarada yaşıyor
Kız kardeşi gibi o da öldürüldü Mersin'de 2018 yılında ayrılmak üzere olduğu kocası tarafından vahşice öldürülen bankacı Cemile Ertürkoğlu'nun ağabeyi Cem Hasan Aslan, kayınbiraderi tarafından av tüfeği vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Kız kardeşi gibi o da öldürüldü Mersin'de 2018 ...
Kaymakam Yalçın’dan 105 yaşındaki Marziye nineye Anneler Günü çiçeği
YEREL HABERLER Kaymakam Yalçın’dan 105 yaşındaki Marziye nineye ...
Toroslar Belediyesinden berber ve kuaförlere hijyen desteği
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden berber ve kuaförlere hijyen ...
Mersin’de berber ve kuaförler, faaliyete denetimle başladı
YEREL HABERLER Mersin’de berber ve kuaförler, faaliyete denetimle ...
Başkan Gültak, asfalt çalışmalarını denetledi
YEREL HABERLER Başkan Gültak, asfalt çalışmalarını denetledi
Başkan Yılmaz'dan şehit annelerine anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz'dan şehit annelerine anlamlı ziyaret
Özel çocukların yüreğine müzikle dokundular Mersin Büyükşehir Belediyesinin Engelliler Haftası ve Anneler Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikte, çiçekler ve hediyelerle özel çocukları ve annelerini ziyaret eden ekip, gitar eşliğinde şarkılar söyleyerek, çocukların mutluluğunu katladı
YEREL HABERLER Özel çocukların yüreğine müzikle dokundular Mersin ...
Emiroğlu: “Virüs tamamen yok oluncaya kadar tedbirlerimizi sürdürmeliyiz”
YEREL HABERLER Emiroğlu: “Virüs tamamen yok oluncaya kadar ...
Ev yıkımında göçük altında kalan işçi öldü
YEREL HABERLER Ev yıkımında göçük altında kalan işçi öldü
Mersin'de kuaförler, güllerle karşılandı
YEREL HABERLER Mersin'de kuaförler, güllerle karşılandı
Çaldığı sigaraları ormanlık alana saklamış
YEREL HABERLER Çaldığı sigaraları ormanlık alana saklamış
Berberlere çiçekli alkışlı karşılama Mersin'in Erdemli ilçesinde berberler, berberler sokağında alkışlarla ve çiçeklerle karşılandı
YEREL HABERLER Berberlere çiçekli alkışlı karşılama Mersin'in ...
Aşhanede yemekler türkülerle pişiriliyor Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tarsus ilçesinde hizmete açtığı aşhanede çalışanlar, pişirdikleri yemeklere sevgilerini katıyor
YEREL HABERLER Aşhanede yemekler türkülerle pişiriliyor Mersin ...
Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu
Doğal mağarada geçen 15 yıllık yaşam mücadelesi Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli ilçesi Kızkalesi Mahallesi'nde doğal oluşumlu bir mağaranın içinde 15 yıldır yaşamını sürdüren 64 yaşındaki adama yardım eli uzattı 15 yıldır mağarada yaşayan Zekai Fırat: "İnsanların fazla olduğu yerde ben kalamıyorum"
YEREL HABERLER Doğal mağarada geçen 15 yıllık yaşam ...
MESKİ’den 2 bin 100 rakımda içme suyu şebekesi
YEREL HABERLER MESKİ’den 2 bin 100 rakımda içme suyu şebekesi
Akdeniz’in ihracat şampiyonu: AHBİB Akdeniz’in ihracat şampiyonu hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, 2020 Ocak-Nisan döneminde yüzde 17 artış yakalayıp, Türkiye’ye 424,6 milyon dolar döviz kazandırdıklarını belirtti
YEREL HABERLER Akdeniz’in ihracat şampiyonu: AHBİB Akdeniz’in ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X