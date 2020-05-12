Silifke'de kaybolan hayvanları jandarma buldu

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Mersin'in Silifke ilçesinde kaybolan 6 küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulunarak, sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bucaklı Mahallesi'nde ikamet eden bir şahıs, evinin bahçesinde beslediği 6 küçükbaş hayvanınını kayıp olduğunun ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yaptıkları çalışma neticesinde hayvanları Kayabaşı Yaylası mevkisinde buldu.

Küçükbaş hayvanlar, sahiplerine teslim edildi.

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