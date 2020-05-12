65 yaş üstü çift, halk otobüsünden indirildi

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<br>Okan ÇALIŞKAN/TARSUS/(Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üzeri bir çift, bindikleri özel halk otobüsünden, sürücü tarafından indirildi.<br>Koronovirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üzeri bir çift, halk otobüsüne bindi. Sürücü fark ettiği çiftten, otobüsten inmesini istedi. Tepki gösteren çift, sürücünün ısrarları üzerne otobüsten inmek zorunda kaldı. O anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN<br>2020-05-12 12:36:28<br>

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