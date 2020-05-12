65 yaş üstü çift, halk otobüsünden indirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

65 yaş üstü çift, halk otobüsünden indirildi

DHA

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS/(Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üzeri bir çift, bindikleri özel halk otobüsünden, sürücü tarafından indirildi. Koronovirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üzeri bir çift, halk otobüsüne bindi. Sürücü fark ettiği çiftten, otobüsten inmesini istedi. Tepki gösteren çift, sürücünün ısrarları üzerne otobüsten inmek zorunda kaldı.  O anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.  DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN 2020-05-12 12:36:28

65 yaş üstü çift, halk otobüsünden indirildi

<br>Okan ÇALIŞKAN/TARSUS/(Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üzeri bir çift, bindikleri özel halk otobüsünden, sürücü tarafından indirildi.<br>Koronovirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üzeri bir çift, halk otobüsüne bindi. Sürücü fark ettiği çiftten, otobüsten inmesini istedi. Tepki gösteren çift, sürücünün ısrarları üzerne otobüsten inmek zorunda kaldı.  O anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.  DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN<br>2020-05-12 12:36:28<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akdeniz zabıtasından berber ve kuaförlere denetim
YEREL HABERLER Akdeniz zabıtasından berber ve kuaförlere denetim
Mersin Büyükşehir Belediyesinden 16 bin 122 esnafa gıda kolisi
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinden 16 bin 122 esnafa ...
Uğur: "Maske modasında gelen fırsatı kaçırmamalıyız" AHKİB Başkanı Hayri Uğur, korona virüs salgınının kontrol altına alınıp, hayatın normalleşmeye başlama sürecinde hazır giyim ve konfeksiyondaki moda akımına maskenin de dahil olduğunu belirtti
YEREL HABERLER Uğur: "Maske modasında gelen fırsatı ...
Tavuk kümesi etrafına kenevir ekmiş
YEREL HABERLER Tavuk kümesi etrafına kenevir ekmiş
Sürpriz doğum gününde hayaline kavuştu Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan ve farklı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören 13 yaşındaki Ceren’e, Mersin Büyükşehir Belediyesi sürpriz bir doğum günü partisi düzenleyerek, hayali olan gitarı hediye etti
YEREL HABERLER Sürpriz doğum gününde hayaline kavuştu Mersin’in ...
Silifke'de kaybolan hayvanları jandarma buldu
YEREL HABERLER Silifke'de kaybolan hayvanları jandarma buldu
İstanbul’daki sahra hastanelerinin sandviç panel ürünleri Teknopanel’den
YEREL HABERLER İstanbul’daki sahra hastanelerinin sandviç panel ...
Almanya ile Türkiye’deki karantinayı karşılaştırdılar: "Burada sanki evimizde gibiydik" Yurt dışından getirilen Türk vatandaşlarına, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında gözetim altında tutuldukları yurtlarda konforlu hizmet sunuluyor Karantinası biten Kezban Önder: "Orada karantinada küçük bir odada, sadece bir hemşireyi görebiliyorsun" Elife Yurdal: "Almanya'dan zincirden çıkmış deliler gibi çıktık geldik"
YEREL HABERLER Almanya ile Türkiye’deki karantinayı ...
Mersin ormanlarına 22 bin çam kese böceği yırtıcısı bırakıldı
YEREL HABERLER Mersin ormanlarına 22 bin çam kese böceği yırtıcısı ...
Sosyal mesafeli banklar parklara yerleştirilmeye başlandı
YEREL HABERLER Sosyal mesafeli banklar parklara yerleştirilmeye ...
Yörüklerin 20 gün sürecek yaz göçü başladı
YEREL HABERLER Yörüklerin 20 gün sürecek yaz göçü başladı
Müftü Kondi şehit annelerini unutmadı
YEREL HABERLER Müftü Kondi şehit annelerini unutmadı
Sulama havuzuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sulama havuzuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
MTSO Başkanı Kızıltan: “Türkiye’nin geleceği planlanmalıdır”
YEREL HABERLER MTSO Başkanı Kızıltan: “Türkiye’nin geleceği ...
Tarsus Belediyesi'nden 'canlı dershane' hizmeti
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi'nden 'canlı dershane' hizmeti
Mersin'de AVM'ler, sıkı önlemlerle açıldı
YEREL HABERLER Mersin'de AVM'ler, sıkı önlemlerle açıldı
'Mersinli Robinson' 15 yıldır mağarada yaşıyor
YEREL HABERLER 'Mersinli Robinson' 15 yıldır mağarada yaşıyor
Kız kardeşi gibi o da öldürüldü Mersin'de 2018 yılında ayrılmak üzere olduğu kocası tarafından vahşice öldürülen bankacı Cemile Ertürkoğlu'nun ağabeyi Cem Hasan Aslan, kayınbiraderi tarafından av tüfeği vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Kız kardeşi gibi o da öldürüldü Mersin'de 2018 ...
Kaymakam Yalçın’dan 105 yaşındaki Marziye nineye Anneler Günü çiçeği
YEREL HABERLER Kaymakam Yalçın’dan 105 yaşındaki Marziye nineye ...
Toroslar Belediyesinden berber ve kuaförlere hijyen desteği
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden berber ve kuaförlere hijyen ...
Mersin’de berber ve kuaförler, faaliyete denetimle başladı
YEREL HABERLER Mersin’de berber ve kuaförler, faaliyete denetimle ...
Başkan Gültak, asfalt çalışmalarını denetledi
YEREL HABERLER Başkan Gültak, asfalt çalışmalarını denetledi
Başkan Yılmaz'dan şehit annelerine anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz'dan şehit annelerine anlamlı ziyaret
Özel çocukların yüreğine müzikle dokundular Mersin Büyükşehir Belediyesinin Engelliler Haftası ve Anneler Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikte, çiçekler ve hediyelerle özel çocukları ve annelerini ziyaret eden ekip, gitar eşliğinde şarkılar söyleyerek, çocukların mutluluğunu katladı
YEREL HABERLER Özel çocukların yüreğine müzikle dokundular Mersin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X