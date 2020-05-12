Kalp hastası Ceren'in gitar hayali, doğum gününde gerçek oldu

<br>MERSİN, (DHA) MERSİN'in Tarsus ilçesinde diyabet ve kalp hastası Ceren Başgut, 13'üncü yaşına Büyükşehir Belediyesi'nın hazırladığı sürpriz partiyle girdi. Başgut, kendisine hediye edilen gitar ile en büyük hayaline kavuşmanın sevincini yaşadı.<br>Tarsus'a bağlı Şehit Kerim Mahallesi´nde, annesi ve ablası ile yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi Ceren Başgut, Tip-1 diyabet ve kalp kapakçıklarında rahatsızlıklar nedeniyle tedavi görüyor. Küçük yaşta yakalandığı hastalıklara rağmen hayata dört elle sarılan Ceren'in en büyük hayali ise gitar sahibi olmak. Ceren´in bu isteğini öğrenen Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, doğum gününün de yaklaşmasıyla sürpriz bir kutlama hazırladı. Pasta alan ekipler annesi Dürdane Ösme ve ablası Senem Yaren Başgut´la birlikte yaşayan Ceren'in evin kapısını çaldı. Kapıda doğum günü pastasını gören Başgut, büyük heyecan yaşadı. Mumları söndüren Başgut'a daha sonra gitar ve diğer hediyeleri takdim edildi. <br>Kızı Ceren´in küçük yaşlarda yakalandığı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğünü ve özellikle koronavirüs sürecinde onu koruma adına daha hassas davrandıklarını kaydeden anne Dürdane Ösme, "Sürpriz doğum günü oldukça moral oldu. Özellikle hediyeler verilmesi kızımı daha da mutlu etti. Onun yaşadığı bu mutluluk, dünyalara değer" dedi.<br>İlkokul 3'üncü sınıftan bu yana bir gitara sahip olmak istediğini ifade eden Ceren Başgut ise, "Gitar çalmak istiyordum. İlkokul 3. sınıftan bu yana en önemli hayalim buydu. Şimdi hayalim gerçekleştiği için çok çok mutluyum. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.<br>DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)<br>2020-05-12 13:11:20<br>

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