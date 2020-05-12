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Başkan Yılmaz: "En büyük gücümüz birliğimiz" Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan 'Toroslar'da Ramazan' programında şehit anneleriyle buluştu

İHA

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan 'Toroslar'da Ramazan' programında şehit anneleriyle buluştu.

Başkan Yılmaz: "En büyük gücümüz birliğimiz" Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan 'Toroslar'da Ramazan' programında şehit anneleriyle buluştu

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan 'Toroslar'da Ramazan' programında şehit anneleriyle buluştu.
Ramazan ayının başlangıcından bu yana her gün sohbet programları, tasavvuf musiki dinletisi, meddah, hacivat ve karagöz gösterileri ile Ramazan'ın birlik ve beraberlik atmosferinin yaşatıldığı program, en son yapılan programda da yoğun ilgi gördü. Şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutlayan Yılmaz, "Kendi seramızda yetiştirdiğimiz 100 bin kadife çiçeğini annelerimize dağıtımını yaptık. Koronavirüs tedbirlerini dikkate alarak şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Şehit annelerimizin isimlerine özel olarak yazdığımız mektuplarını kendilerine teslim ettik. Bu vatan için, bu bayrak için şehit olan kahramanlarımızın aileleri için ne yapsak azdır. Hep yanlarındayız ve gücümüz yettiğince yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Korona virüs salgınına karşı ilçe genelinde yürüttükleri çalışmalara da değinen Yılmaz, "Salgının dünya genelinde etkili olmaya başlamasıyla birlikte gerekli planlamalarımızı yaptık ve ülkemizde ilk vakanın görüldüğü andan itibaren kamu binaları ile vatandaşlarımızın toplu kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyoruz. Her gün yeni gelişmelere ve risk bölgelerine göre tespit yaparak çalışmalarımızı o doğrultuda yönlendiriyoruz. Bu süreçten tüm vatandaşlarımız etkilendi. Ülke olarak yaralar sarılacaktır. Belediye olarak da esnafımız için elimizden geleni yapacağız inşallah. Biz üreten bir toplumuz. Üretimi daha çok arttıracağız ve bu süreci başarıyla atlatacağız. Bizim en büyük gücümüz birliğimizdir" ifadelerini kullandı.
Toroslar'ın coğrafi konumundan da bilgi vererek çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirdiklerini kaydeden Yılmaz, "Şehir Toroslar'a doğru genişliyor. Kamu kurumlarının birçoğu Toroslarımıza geliyor. Şehir Hastanesi, otogar, ana otoban girişi bizim bölgemizde. 67 mahallemiz var. Bölgemiz Karaman sınırına dayanıyor. Belediye olarak oturmuş bir ekibimiz var. Geniş coğrafyamız nedeniyle hem merkezde hem kırsal mahallelerimizde yol, kaldırım, parke taşı çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sosyal belediyeciliği de önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın her türlü sıkıntısını çözmekle yükümlüyüz. Biz de o yönde çalışıyoruz. Değişik etkinlikler yaptık. Bu etkinliklerin sosyal ve kültürel sonuçları var. Toroslarımızın potansiyeli yüksek. O yüzden mutluyuz. Amacımız potansiyeli kapasiteye, kapasiteyi performansa dönüştürmek ve sonuç almaktır. Arslanköy Yaylamızda iki gün düzenlediğimiz Kar Festivalimize çok iyi hazırlandık ve her detayı düşündük. Kar Festivalimiz, Mersin'de kış turizminin önünü açacak. Mahallerimizde ve yaylalarımızda geçtiğimiz yıl mahalle şenliklerimiz oldu. Bu etkinliklerimizde vatandaşlarımızı bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadık" şeklinde konuştu.
Ülke genelinde özellikle tarım ve sağlık sektörünün daha da güçleneceğine inandıklarına dikkat çeken Yılmaz, "Bu da tarım ve üretimin çok olduğu ilçemizde bizi sevindiriyor. Çiftçimizin ve köylümüzün 12 ay baktığı, budadığı ve ardından ürününü satmaya uğraştığı tarım faaliyetlerinden yeterli payı alamadığını düşünüyoruz. Daha fazla pay almasını istiyoruz. Tarım ve hayvancılık konusunda Bakanlıktan yeni destekler gelecek. Bizim derdimiz vatandaşımızın geçim derdiyse bu konuda katkıda bulunacağız. Fonksiyonel olarak görevimiz bu. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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