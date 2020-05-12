Yaşlı çifti otobüsten indirmek için dil döktü Mersin'de bir yaşlı çift, "Haber izlemiyor musunuz" diyen şoföre, "Sadece seni izliyoruz" diyerek araçtan indi

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Mersin’in Tarsus ilçesinde özel halk otobüsüne binen 65 yaş üstü karıkoca otobüs şoförü tarafından güçlükle aşağıya indirildi.

Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü iki kişi, halk otobüsüne binmek istedi.

Bindikleri halk otobüsünün şoförü tarafından fark edilen yaşlı karıkoca aşağıya davet edildi. Şoförle tartışmaya başlayan çift, sürücünün ısrarları karşısında otobüsten inmek zorunda kaldı. Yaşlı çift, "Haber izlemiyor musunuz" diyen şoföre, "Sadece seni izliyoruz" diyerek araçtan indi.

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