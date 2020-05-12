Kilitli motosikleti 40 saniyede çaldılar

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<br>Okan ÇALIŞKAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, park halindeki motosiklet 2 şüpheli tarafından güvenlik kilidi kırılarak, 40 saniyede çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.<br>İlçedeki Eski Ömerli Mahallesi´nde oturan Y.B., 33 PJ 301 plakalı motosikletini iş dönüşü evinin önüne park etti. Sabah, motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Y.B., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polisler, şikayet üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarıyla, 2 şüphelinin güvenlik kilidini kırarak, motosikleti yaklaşık 40 saniye içinde çaldıkları belirlendi. Polis, kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN<br>2020-05-12 16:09:40<br>

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