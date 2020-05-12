Mevsimlik tarım işçileri korona virüse karşı korunacak Mersin’e gelen mevsimlik tarım işçilerinin korona virüse karşı korunmalarını sağlayacak, temizlik ve hijyen koşullarının iyileştirilmesini amaçlayan, eğitimlerin de verileceği ‘Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi’, Vali İhsan Su’nun katılımıyla imzalandı

Mersin’e gelen mevsimlik tarım işçilerinin korona virüse karşı korunmalarını sağlayacak, temizlik ve hijyen koşullarının iyileştirilmesini amaçlayan, eğitimlerin de verileceği ‘Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi’, Vali İhsan Su’nun katılımıyla imzalandı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) aracılığıyla yürütülen ve ‘Covid19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı’ kapsamında desteklenen ‘Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin Covid19 Salgınına Karşı Korunması Projesi’ imza töreni, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen törene, Vali Su’nun yanı sıra proje sahibi ÇKA ile proje paydaşları olan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu temsilcileri katıldı.

Vali Su, imzalar atılmadan önce yaptığı konuşmada, Mersin’e gelen mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları alanlarda korona virüs salgınının yayılımının engellenmesi için alınacak tedbirlerin önemine işaret eti. Su, “Proje, ilimizde tarımsal üretimin kesintiye uğramaması, zor şartlar altında tarladan soframıza yüzlerce çeşit mahsulün ulaşmasında büyük emek ve özveri sahibi olan mevsimlik tarım işçilerinin olanaklarının iyileştirilmesine önemli katkı sağlayacak” dedi.

Vali Su, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Birim Koordinatörü Murat Ozan’ın, ‘Korona Virüs Tedbirleri Kapsamında Mevsimlik Tarım İşçileri’ konulu bir sunum yaptığı tören, görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.



Temizlik ve hijyen koşulları iyileştirilecek

Proje kapsamında mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin kişisel temizlik ve hijyen koşullarının iyileştirilmesi, korona virüs hastalığı ve korunma yollarına ilişkin bilgilendirme yapılması ve hastalığa karşı toplumda kalıcı davranış modellerinin yerleşmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Projenin hayata geçirilmesi ile Covid19 salgını ile mücadelede çok taraflı bir sistem kurularak mevsimlik işçi yerleşkelerinde, işçileri yöneten elçi, işveren ve tarım aracılarına bu salgınla mücadelede işçilere rol model olması için görsel ve uygulamalı eğitimler verilerek, salgına karşı bilincin artırılması hedefleniyor.

Proje ile bölgeye gelen mevsimlik tarım işçilerinin barınma ve sosyal alan imkanlarının artırılması, yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, işçi aileleri içinde bulunan çocukların sağlık ve eğitim haklarına kavuşmasının sağlanması ve çocuk işçiliğinin önlenmesine katkıda bulunulması, böylelikle yaşam koşullarının iyileştirilerek çevreyle entegrasyonunun sağlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında ayrıca bir izleme ve önleme mekanizmasının oluşturulması ile Akdeniz ilçesi Toros Mahallesi, Tarsus ilçesi Kelahmet Mahallesi ve Silifke ilçesi Kurtuluş Mahallesinde çalışan toplam bin 470 işçinin gerek sağlık gerekse iş ve çalışma takiplerinin yapılması planlanıyor.

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