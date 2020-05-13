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Otomobil taşıyan tır alev alev yandı Tarsus'ta yanan tır ile taşıdığı 8 araç kullanılamaz hale geldi

İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil taşıyan tır alev alev yandı. Yanan tır ile taşıdığı 8 araç kullanılamaz hale geldi.

Otomobil taşıyan tır alev alev yandı Tarsus'ta yanan tır ile taşıdığı 8 araç kullanılamaz hale geldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil taşıyan tır alev alev yandı. Yanan tır ile taşıdığı 8 araç kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Cihangir Yurdakul'un kullandığı dorsesinde 10 otomobil yüklü 35 ALP 302 plakalı tır, otoyolda Pozantı yönüne giderken Taşobası Mahallesi yakınında birden alev aldı. Aracından duman ve alevlerin yükseldiğini gören araç şoförü, tırı güvenli şeride aldı.
Diğer araç sürücüleri de itfaiye gelinceye kadar söndürme çalışmasına yardım etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçların yanmasına engel olamadı. Tır ve üzerindeki araçlar kullanılmaz hale geldi.
Yangın nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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