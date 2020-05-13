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Başkan Seçer, Silifke’de üreticilere lavanta fidesi dağıttı

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin "Lavanta Fidesi Dağıtımı Projesi" kapsamında yapılacak 100 bin adet lavanta fidesi dağıtımının ilk etabını gerçekleştirerek, Silifke'de fideleri üreticilere teslim etti.

Başkan Seçer, Silifke’de üreticilere lavanta fidesi dağıttı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi’nin “Lavanta Fidesi Dağıtımı Projesi” kapsamında yapılacak 100 bin adet lavanta fidesi dağıtımının ilk etabını gerçekleştirerek, Silifke’de fideleri üreticilere teslim etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Erdemli ve Silifke ilçelerini ziyaret ederek, muhtarlar ve üreticiler ile bir araya geldi. Erdemli ve Silifke’de dolu nedeniyle zarar gören sera ve tarlaları ziyaret ederek, üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Seçer, Silifke’de de üreticilere lavanta fidesi dağıttı.
Seçer, ilk olarak Erdemli ilçesi Esenpınar Mahallesindeki üreticiler ile bir araya gelerek, doludan zarar gören sera ve tarlaları için geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Seçer, ardından Silifke ilçesi Sömek Mahallesindeki muhtarlar ve vatandaşlar ile bir araya geldi ve dolu zararını yerinde inceledi.

Seçer’den üreticilere müjde
Başkan Seçer, dolu sebebiyle sera ve tarlaları zarar gören mahallelerde üreticilere seslenerek, Büyükşehir Belediyesinin tarıma desteklerinin devam edeceğini belirtti. Seçer, Esenpınar Mahallesinde 20212022 yılı içerisinde 6 kilometre sulama borusu dağıtımı projesinin hayata geçirileceğinin müjdesini verdi.
Sömek’e gitmeden yol üstünde Mara’ya da uğrayan Seçer, vatandaşların sorunlarını dinledi. Sömek Mahallesinde dolu ve heyelan nedeniyle bozulan yolların yapıldığını belirten Seçer, zarar gören 400 metrelik sulama borularının da önümüzdeki günlerde üreticilere verileceğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, lavanta fidesi dağıtımına Silifke ile başladı
Seçer, Silifke ilçesi Çaltıbozkır ve Kavak mahallelerinde de muhtarlar ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Seçer, Silifke ve Gülnar’daki 50 üreticiye yüzde 20 üretici katkı payı ile toplam 100 bin adedi kapsayacak lavanta fidesi dağıtımının startını verdi. Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından hem üreticileri hem de boş tarım arazilerini canlandırmak amacıyla “Lavanta Fidesi Dağıtımı Projesi” kapsamında yapılan fide dağıtımını gerçekleştirdi.
Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanan projenin ilk etabında, Silifke’nin Çaltıbozkır Mahallesinde 19 üreticiye 43 bin 100 adet, Kavak Mahallesinde ise 7 üreticiye 17 bin 500 adet lavandula angustifolia çeşidi lavanta fidesi dağıtıldı. Mahalle ziyaretlerinde vatandaşlara maske dağıtımı yapılırken, oturma düzeni konusunda sosyal mesafe kuralına uymaları gerektiği belirtildi.

“Tarım olmazsa insan yaşamı olmaz”
Mahallelilere seslenen Seçer, geçtiğimiz günlerde yaşanan afet dolayısıyla duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Biz daima Mersin'i bir adım daha öteye götürmek için çaba sarf ediyoruz. Bunları da yapmaya devam edeceğiz. İki aylık süre içerisinde belediyenin birçok yatırımını durdurduk. İki aydır zaruri ihtiyaç maddeleri dışında hiçbir alım yapmıyoruz. İhaleleri durdurduk. Siz de takdir edersiniz ki, bu dönem önce ayakta kalma dönemi. Herkesin işi durgun. Tarım sektörü esnafa, fabrikada çalışana, berbere, konfeksiyoncuya, lokantacıya göre biraz daha şanslı. Tarım devam etmek zorunda. Tarım bir ülkenin var olması için mutlaka yaşaması, yaşatılması gereken sektördür. Tarım olmazsa buğday olmaz. Buğday olmazsa ekmek olmaz. Tarım olmazsa fasulye olmaz. Fasulye olmazsa yemek olmaz. Tarım olmazsa koyun, sığır, süt, et, insan yaşamı olmaz. Biz tarım sektörünü unutmadık. Bizim 2020 yılı faaliyetleri içerisinde planımızda yer alan, bütçesini yaptığımız, tarımla ilgili bütün desteklemeler, bütün alımlar devam edecek. Bizim bu yıl 60 kilometre sulama borusu dağıtımımız söz konusu. Alımlarımızı yaptık” dedi.

“Üreticilerin sigorta kavramıyla tanışması gerekiyor”
Erdemli, Silifke ve Gülnar’ın 10 gün önce yoğun bir dolu afetiyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Seçer, “Meyve ve sebze bahçeleri önemli hasar görmüş. Örtü altı alanlarda doludan ve rüzgardan dolayı hasar olmuş. Açık tarla meyve ve sebze üreticileri de zarar görmüş” diye konuştu.
Artık bütün üreticilerin sigorta kavramıyla tanışması gerektiğini vurgulayan Seçer, “Tarım teşkilatından arkadaşlar gerekli hasar tespiti yapmış. Bir taraftan belediye, bir taraftan bakanlık elinden geleni yapmak zorunda. Böyle durumlarda ‘Devlet ne güne duruyor?’ demek lazım. Devlet, vatandaşın yaşadığı olağanüstü durumlarda uğradığı zararı ziyanı karşılamakla mükelleftir. Korona virüs salgınında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önlemler alındı. Vatandaşın mağduriyetini gidermesi için de başta belediyeler önemli görevler yaptı” diye konuştu.

“100 bin lavanta fidesi dağıtacağız”
Silifke’de Çaltıbozkır Mahallesinde 43 bin, Kavak Mahallesinde ise 17 bin civarında lavanta fidesi dağıtacaklarını dile getiren Seçer, “Toplam 100 bin lavanta fidesi dağıtacağız. Bunun yüzde 80’i Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Bedelin yüzde 20’lik kısmını da üreticiden alıyoruz. Bunu bilinçli yapıyoruz. Tamamını da verebiliriz. Ama cebinizden para verdiğiniz zaman onun değeri daha farklı” ifadelerini kullandı.
Seçer, bölgede son zamanlarda bu tip aromatik bitkilerin rağbet görmeye başladığını, iklimin buna müsait olduğunu ifade ederek, “Bu üretimi çok verimli topraklarda da yapmaya gerek yok. Görece olarak daha kıraç dediğimiz arazilerde de bunun üretimini yapıyoruz. Bunlar kozmetik, sağlık ve içecek sektöründe kullanılan önemli tarım üretim kalemleri. Umut ediyorum, bunu tüm Mersin bölgesine yaygınlaştırırız, birçok üreticimiz bundan faydalanır ve aile gelirlerine katkı yaparız. Bereketli olsun, kolay gelsin. İnşallah bu Koronavirüs belasını da en kısa sürede bertaraf edeceğiz. Tüm dünya ülkeleri galip gelecek. Artık hayat normalleşecek” dedi.

Lavantayla 50 boş ve parçalı arazi tarıma kazandırılıyor
Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği “Lavanta Fidesi Dağıtımı Projesi” ile Mersin’in mevcut tarımsal üretimini zenginleştirecek alternatif ürün faaliyetleri oluşturulacak ve lavantanın meyvesebze üretimine göre daha az maliyetli olması dolayısıyla parçalı arazilerde yetiştiriciliği desteklenerek, üreticilerin gelir seviyelerine katkıda bulunulacak. İklim ve toprak özellikleri bakımından tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine uygun olan Mersin’in kullanılmayan arazilerinin de canlandırılmasına katkı sağlanırken, dağıtılacak 100 bin adet lavanta fidesi sayesinde 50 boş ve parçalı arazi tarıma kazandırılmış olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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