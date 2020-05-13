MEÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri, uluslararası başarıla imza attı

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuvarında piyano ve keman eğitimi alan üç öğrenci, Covid19 salgını nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilen uluslararası yarışmalarda büyük bir başarıya imza attı. İki öğrenci özel ödüle layık görülürken, bir öğrenci de ikincilik ödülü aldı.

MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı eğitmenlerinden Ayan Kömür’ün öğrencisi Sezin Ege Kabaklı ve Keman Ana Sanat Dalı eğitmenlerinden Lily Tchumburdze’nin öğrencisi Laçin Akyol, Almanya’nın Düsseldorf kentinde Anton Rubinstein Akademie tarafından düzenlenen yarışmada final aşamasına katılmaya hak kazandı.

Yarışmanın bu yılki final aşaması, korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirildi. Finalde, piyano öğrencisi Sezin Ege Kabaklı, kendi kategorisinde Isaak Berkovich’in "Variationsona Theme by Paganini" eseri ile Isaak Berkovich En İyi Yorumu Özel Ödülüne, keman öğrencisi Laçin Akyol ise Wieniawki Eserinin En İyi Yorumcusu Özel Ödülüne layık görülerek uluslararası bir başarıya imza attı.



Keman öğrencisi ikinci oldu

Öte yandan, Keman Ana Sanat Dalı eğitmenlerimizden Lily Tchumburdze’nin öğrencisi Neva Ecmal Bildik ise Belçika’nın Brüksel şehrinde bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Grumiaux International Competition Yarışmasının ilk aşamasında 121 katılımcı arasından ilk 68 kişi arasına girmeyi başardı.

Covid19 nedeniyle ikinci elemeleri ve gala konseri iptal edilen yarışmada, 68 genç kemancı arasında yapılan değerlendirme sonucuna göre konservatuvar öğrencisi Neva Ecmal Bildik, ikincilik ödülüne layık görüldü.

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