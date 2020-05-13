Çocuklar hikayelerini anlattı, psikologlar yorumladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çocuklar hikayelerini anlattı, psikologlar yorumladı

İHA

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, 615 yaş arasındaki çocukların, korona virüs salgını ile mücadele döneminde yaşadıklarını resimlere aktarma şeklinde psikososyal destek çalışması düzenledi. Araştırmada, bu zorlu sürecin çocuklar üzerindeki psikolojik etkileri de yorumlanıp, ebeveynler bilgilendirildi.

Çocuklar hikayelerini anlattı, psikologlar yorumladı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, 615 yaş arasındaki çocukların, korona virüs salgını ile mücadele döneminde yaşadıklarını resimlere aktarma şeklinde psikososyal destek çalışması düzenledi. Araştırmada, bu zorlu sürecin çocuklar üzerindeki psikolojik etkileri de yorumlanıp, ebeveynler bilgilendirildi.
Çalışmaya katılan her bir çocuk, ebeveyn ve bakım verenlerinin rehberliğinde, Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü psikologu Gülnihal Bilim’in yönlendirmesi ile uygulamaya dahil edilirken, çocukların yaptığı çalışmalar ise 'Benim pandemi hikayem' adlı kitabın ülkeye uyarlanmasını koordine eden Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fevziye Toros tarafından seçildi.
Uzmanlardan ebeveynlere öneriler
Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, çalışmaya katılan çocuklar ve aileleriyle 3 hafta boyunca yapılan uygulamaları koordine ederek, çalışma sonuçlarını değerlendirme yapmaları için Prof. Dr. Fevziye Toros ve psikolog Güneş Turhan’a gönderdi. Ardından sonuçlar uzmanlar tarafından ailelere iletilerek, sokağa çıkma yasağının uygulandığı pandemi sürecinde çocukların psikolojik sağlamlıklarını arttırıcı öneriler aktarıldı.
Çocuklar özlemlerini resimlere aktardı
Uzmanların yaptığı değerlendirme sonucunda, 69 yaş aralığındaki çocukların resimlerinde, gündelik yaşantılarında meydana gelen arkadaşlık ilişkilerindeki park ve mahalle yaşamındaki değişimleri gözledikleri ve okul yaşamlarındaki değişiklikleri gösterir şekilde çizimler yaptıkları, okulla ilgili özlemlerini yansıttıkları görüldü. Araştırmada, 1115 yaş aralığındaki çocukların çizimlerinde ise perspektif vererek daha evrensel mesajlar verdikleri, ev içindeki davranışların belirgin değişmesi, sosyal izolasyon mesajlarının daha net ve anlaşılarak aktarılması gibi çizimlerin içerdiği duygu unsurlarının sembolik çizimlerle de anlatıldığı görüldü.
Araştırmaya katılan bütün yaş grupları üzerinden yapılan genel değerlendirmede ise yapılan çizimlerde ev yaşamı, doğadaki değişimler, arkadaşlık ilişkileri, duygu ifadeleri, sosyal mesafe, dış ortamda oyun, dünya ve virüse yönelik atıf, pandemi sonrası bir aile üyesinden uzak kalışa dair vurgu içeriği dikkat çekti. Bu süreçte bazı çocukların hastane ve evdeki izolasyonu gösteren çizimleri de uyum sürecinde olduklarını yansıtan birer gösterge oldu.
“Çocukların, iç dünyalarını resimlerle dışa aktarımı çok önemli”
Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Fevziye Toros ve psikolog Güneş Turhan, “Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve ebeveynlerce destek ve yönlendirme alan çocukların, pandeminin neden olduğu değişiklikler ve kısıtlamalar karşısında deneyimledikleri duyguları fark etme, bu duyguları işleme ve beklentilerini ifade ederek duygularını yönetebilme konusunda imgeler ve sembolik dil kullanımının da yer aldığı etkin bir süreçten geçtikleri görülmüştür” dediler.
Uzmanların değerlendirmelerinde şu görüşlere yer verdi; "Bu çalışma, ailelerin yapılan çizimler üzerinden çocuklarıyla duygu ve düşünceleri konuşmak, içinden geçilen zamanın herkes tarafından nasıl deneyimlendiğini görmek, durumun neden olduğu değişimlerle başa çıkma konusunda destek ve işbirliğini deneyimletme ve resimlerle çocukların iç dünyalarında yaşadıkları süreci çok daha net yansıttıkları söylenebilir. Sonuç olarak, çocukların yaşadıkları stres dönemlerinde resimlerle aktarımların, çocukların iç dünyasını yansıtmalarında ne kadar önemli olduğunu hep birlikte tekrar deneyimlemiş olduk. Resim, oyun gibi aktivitelerde çocuklar, uyum sürecinde yaşadıklarını güzel bir şekilde dışa vurma fırsatı bulduğu için baş edebilme becerilerinde bu tür aktiviteler ihmal edilmemelidir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklar ücretsiz oyuncak için mağazaya akın etti Silifke’de bir mobilya mağazası, korona virüs tedbirleri kapsamında 40 gündür evde olan ve bugün 4 saat süreyle dışarı çıkmalarına izin verilen çocuklara oyuncak dağıttı
YEREL HABERLER Çocuklar ücretsiz oyuncak için mağazaya akın ...
MEÜ’de Hemşireler Günü etkinliklerle kutlandı MEÜ’de Hemşireler Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde, tüm hemşirelere güne özel tasarlanan rozetler dağıtıldı
YEREL HABERLER MEÜ’de Hemşireler Günü etkinliklerle kutlandı MEÜ’de ...
MEÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri, uluslararası başarıla imza attı
YEREL HABERLER MEÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri, uluslararası ...
Direksiyon başında kalp krizi geçiren gençlik ve spor ilçe müdürü öldü
YEREL HABERLER Direksiyon başında kalp krizi geçiren gençlik ve spor ...
MESKİ Genel Müdürü Alkaç: “Suya gizli veya açık herhangi bir zam yapılmadı” MESKİ Genel Müdürü Alkaç, yerel bir radyo programında yaptığı açıklamada, korona virüs salgını nedeniyle nisan ayı faturalarının 12 aylık ortalama alınarak düzenlendiğini, su bedeli fazla gelen vatandaşların mağduriyetlerinin kesinlikle giderileceğini söyledi
YEREL HABERLER MESKİ Genel Müdürü Alkaç: “Suya gizli veya açık ...
Spor ilçe müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Spor ilçe müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti
Başkan Tollu’dan hemşirelere gül
YEREL HABERLER Başkan Tollu’dan hemşirelere gül
Buzdolabındaki akıma kapılan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Buzdolabındaki akıma kapılan kadın hayatını kaybetti
Başkan Seçer, Silifke’de üreticilere lavanta fidesi dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Seçer, Silifke’de üreticilere lavanta fidesi ...
Tutuklanan kapkaç şüphelisi: Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum
YEREL HABERLER Tutuklanan kapkaç şüphelisi: Çekmeyin, sizin ...
Otomobil taşıyan tır alev alev yandı Tarsus'ta yanan tır ile taşıdığı 8 araç kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Otomobil taşıyan tır alev alev yandı Tarsus'ta yanan ...
Maskeli kapkaççıyı "sarı tişörtü" ele verdi Mersin’de takip ettikleri kadının boynundaki kolyeyi kapkaç yöntemiyle alıp, kaçan şüphelilerden 1’i gözaltına alındı Yüzü maskeli olan şahsı polisler, sarı tişörtünden tespit ederek yakaladı Şüpheli emniyet çıkışı, "Çekmeyin sizin yüzünüzden bir iş bulamıyoruz" diyerek basın mensuplarına tepki gösterdi
YEREL HABERLER Maskeli kapkaççıyı "sarı tişörtü" ele verdi Mersin’de ...
Toroslar’da berber ve kuaförler denetlendi
YEREL HABERLER Toroslar’da berber ve kuaförler denetlendi
Mevsimlik tarım işçileri korona virüse karşı korunacak Mersin’e gelen mevsimlik tarım işçilerinin korona virüse karşı korunmalarını sağlayacak, temizlik ve hijyen koşullarının iyileştirilmesini amaçlayan, eğitimlerin de verileceği ‘Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi’, Vali İhsan Su’nun katılımıyla imzalandı
YEREL HABERLER Mevsimlik tarım işçileri korona virüse karşı ...
Büyükşehir Belediyesinden hemşirelere müzikli çiçekli kutlama
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden hemşirelere müzikli çiçekli ...
Uçurtma uçuran çocuk çukura düştü (2)
YEREL HABERLER Uçurtma uçuran çocuk çukura düştü (2)
Kilitli motosikleti 40 saniyede çaldılar
YEREL HABERLER Kilitli motosikleti 40 saniyede çaldılar
Uzm. Klinik Psikolog Agaeva: “EMDR terapisi, özgürce yaşam demek”
YEREL HABERLER Uzm. Klinik Psikolog Agaeva: “EMDR terapisi, özgürce ...
Uçurtma uçuran çocuk çukura düştü
YEREL HABERLER Uçurtma uçuran çocuk çukura düştü
Yaşlı çifti otobüsten indirmek için dil döktü Mersin'de bir yaşlı çift, "Haber izlemiyor musunuz" diyen şoföre, "Sadece seni izliyoruz" diyerek araçtan indi
YEREL HABERLER Yaşlı çifti otobüsten indirmek için dil ...
Başkan Yılmaz: "En büyük gücümüz birliğimiz" Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan 'Toroslar'da Ramazan' programında şehit anneleriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: "En büyük gücümüz birliğimiz" Toroslar ...
Tarsus’ta motosiklet hırsızlığı
YEREL HABERLER Tarsus’ta motosiklet hırsızlığı
Uçurtma uçuran çocuk üstü açık bırakılan kanala düştü
YEREL HABERLER Uçurtma uçuran çocuk üstü açık bırakılan kanala düştü
Erdemli Belediyesinden esnaf ve tarım üreticilerine hediye web sitesi
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesinden esnaf ve tarım üreticilerine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X