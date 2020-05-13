Tarhan: "Virüsü fırsata çevirelim, bisikleti yaygınlaştıralım"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, alışveriş merkezlerinin açıldığı bir dönemde insanların sahili de kullanabilmesi gerektiğini belirterek, "Korona virüsün olumsuz etkisini azaltmak için bisiklet kullanımını yaygınlaştıralım" dedi.

Tarhan, korona virüsünün olumsuz bazı etkilerini azaltmak için bisiklet kullanımını yaygınlaştırılması gerektiğini dile getirdi. Normalleşme dönemine yaklaşıldığı son günlerde virüsün daha çok toplu taşıma araçları ve ortak kullanım alanlarında yayılma tehlikesi bulunduğuna dikkat çeken Tarhan, “Bisiklet kullanımının yoğun olduğu ülkelerde virüsün yayılması daha zor oluyor. Dışarı çıkmak zorundaysak toplu taşıma yerine bisikleti kullanarak virüsü evlerimize taşımanın ve yayılmasının önüne geçebiliriz. Virüslü günleri fırsata çevirip bisiklet kullanımını yaygınlaştırabilirsek hem daha ekonomik hem de daha sağlıklı olan bisiklet kullanımını sosyal yaşamın bir parçası haline getirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Gelişmiş ülkelerde bisiklet kullanımının, çağdaşlığın sembolü olarak görüldüğünü kaydeden Tarhan, "Egzoz gazı salınımını azaltırken kişisel olarak sağlıklı ve zinde olmamıza yol açıyor. İnsan yaşamında bu kadar önemli olan bisiklet kullanımı için biz belediye olarak tüm önlemlerimizi alıyor, Mezitli’nin her bölgesine bisiklet yolları yapıyoruz. Yakın zamanda bu bisiklet yollarını daha da yaygınlaştıracağız. Özellikle güneşli güzel günlerin çok fazla olduğu kentimiz coğrafi yapısı da bisiklet kullanımı için son derece elverişli" diye konuştu.

Kendisinin de sık sık bisiklet kullandığını ve artık Mezitli’de alışkanlık haline geldiğini söyleyen Tarhan, şöyle devam etti; "Günümüzde bisiklet olan ev sayısı yüzde 30 civarında ama bu oran Avrupa ülkelerine baktığımızda son derece yetersiz. Bisiklet kullananlar arasında yapılan araştırmalara göre, Türkiye'de 20 yaş altındakilerin bisiklet kullanım oranı yüzde 14 iken, 2034 yaş arasında yüzde 38’e çıkıyor. Yani en çok bisiklet kullananlar bu yaş aralığında. Bisiklet kullananlarda fazla kilolu ya da obez sorunu olan kişi oranı yüzde 37 iken, bisiklet kullanmayanlarda bu oran yüzde 60’dır. Avrupa Bisiklet Federasyonu tarafından 2018 yılında yayınladığı kapsamlı bir bildiride, bisiklet kullanımının dünyaya sağladığı avantajları detaylı olarak paylaşmıştı. Daha korona virüsü bilinmezken ve bugün yaşadığımız kaygıları yaşamıyorken, mevcut ulaşım alışkanlıklarının olumsuzluklarını detaylı biçimde anlatan bu bildiri, bisiklete yapılacak yatırımlarla bireysel sağlık, toplumsal sağlık, çevre ve iklim koruma, sosyal ilişkiler, enerji ve kaynaklar, zaman ve alan, ekonomi ve geleceğe yönelik sürdürülebilirlik başlıklarında nasıl ilerleyebileceğimize net bir şekilde ışık tutmuştu.

Bisiklet kullanımı sadece virüsün yayılmasının engellenmesi açsından değil, genel olarak sağlığımız açsından son derece önemli. Bu bağlamda AVM’ler açılıyorsa bisiklet yollarının yoğun olduğu sahillere de izin verilmelidir.”

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