Tarsus'ta 2 ayrı olayda 2 kişi hayatını kaybetti

<br>Okan ÇALIŞKAN/TARSUS/(Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 ayrı olayda, 2 kişi hayatını kaybetti. <br>Yenice Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde ikamet eden A.Z. (38) isimli kadın, evinde bulunan buzdolabındaki kaçaktan dolayı elektrik akımına kapıldı. Yakınları tarafından yapılan ihbarla olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.Z., olay yerine ulaşan 112 Acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. A.Z., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.<br>KAZADA HAYATINI KAYBETTİ<br>Yenice Mahallesi D-400 karayolu üzerinde ise ışıklı kavşakta Adana'dan Mersin yönüne giden U.G. (51) yönetimindeki otomobil ile Yenice istikametinden Çiçekli Caddesi'ne ilerleyen Ali Çolak (30) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Ağır yaralı Çolak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çolak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.<br>Her iki olay için soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN<br>2020-05-13 14:55:10<br>

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