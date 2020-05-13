Mersin'de uçurtma uçurmak yasaklandı

<br>MERSİN, (DHA)MERSİN Valiliği, elektrik tellerine takıldığı gerekçesiyle kentte uçurtma uçurmayı yasakladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, tellere takılan uçurtmalar nedeniyle sık sık elektrik kesintisi yaşandığı belirtilerek, uçurtma uçurmanın yasaklandığı duyuruldu.<br>Mersin Valiliği tarafından yayınlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:<br>"Son zamanlarda bazı mahallelerde yoğun ve kontrolsüz şekilde uçurulan uçurtmaların elektrik tellerine çarpması veya takılması nedeniyle; elektrik kesintisi ve elektrik arızalanma sebebiyet vererek hem vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye soktuğu hem de solunum cihazı gibi bazı tıbbi cihazlara bağlı hastalar başta olmak üzere birçok vatandaşımızı mağdur ederek elektrikli cihazlara zarar verdiği ilgili idareler tarafından bildirilmektedir. Ayrıca uçurtmaların elektrik tellerine çarpması ve dolanması nedeniyle yangın riskini artırdığı, hava araçlarının iniş ve kalkışlarında uçuş güvenliğini tehlikeye soktuğu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle; kamu düzeninin korunması, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile can ve mal güvenliğinin sağlanması, elektrik altyapısının korunarak elektrik kesintilerinin en aza indirilmesi ile uçuş güvenliğinin sağlanması adına, vatandaşların ikamet ettiği ve/veya iş yerlerinin bulunduğu bölgelerde uçurtma uçurulması 5442 sayılı 11 idaresi Kanununun 11/C maddesine göre yasaklanmıştır. Bu emre uymayanlar hakkında, Emre Aykırı Davranış fiilini düzenleyen 5326 sayılı Kabahatler Kanunu´nun 32/1´inci maddesi gereğince kaymakamlıklar tarafından yaptırım uygulanacaktır. Başta zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak idari para cezası uygulanacaktır. Bu emir yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer."DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)<br>2020-05-13 15:15:36<br>

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