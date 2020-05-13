AVM'ye giden vatandaşlar virüs tedbirleri konusunda bilgilendirildi

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

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Mersin'de alış veriş merkezlerine giden vatandaşlar, polis ekiplerince korona virüs tedbirleri konusunda bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, alışveriş merkezlerinin açılması ile birlikte kentteki bu tip yerleri ziyaret ederek, vatandaşları ve AVM çalışanlarını korona virüse karşı alınması gereken tedbirler, sosyal mesafe ve izolasyon konularında bilgilendirdi.

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