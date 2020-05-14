Fırına pompalı tüfekli saldırı Saldırgan olaydan sonra yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir fırına silahlı saldırı yapıldı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, olay saat 22.00 sıralarında Şehit Kerim Mahallesi Adana Bulvarı üzerinde bulunan fırında meydana geldi. İş yerine gelen maskeli bir kişi fırına elindeki pompalı tüfekle üç el ateş ederek kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, fırın sahibi M.G. ile yaptıkları görüşmede, herhangi bir kişiyle husumetinin olmadığını belirtti. İş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bir şahsın olayı gerçekleştirdikten sonra yan sokakta kendisini bekleyen motosikletli bir kişiyle kayıplar karıştığını tespit etti.

Eşkal üzerinde çalışma başlatan polis, yaklaşık 1 saat içinde Şehit Mustafa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde şüpheli U.İ.G'lyi suç aleti ile birlikte yakaladı. İnfaz yasasından dışarı çıkan U.İ.G. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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