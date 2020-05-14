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Başkan Seçer: "En düşük vaka sayısı Mersin'de" Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’in kardeş şehri Tataristan Cumhuriyeti’nin Tuben-Kama Belediye Başkanı Aydar Metşin ile video konferans yoluyla bir araya gelerek, iki ülkede korona virüs sürecinde hayata geçirilen uygulamalar ve yapılan hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulundu

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, korana virüste geçtiğimiz hafta pik noktanın görüldüğünü kaydederek, "Çan eğrisi tersine döndü.Nüfusa göre Türkiye'deki diğer büyük illeri oranladığınız zaman en düşük vaka sayısı bizim şehrimizde" dedi.

Başkan Seçer: "En düşük vaka sayısı Mersin'de" Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’in kardeş şehri Tataristan Cumhuriyeti’nin Tuben-Kama Belediye Başkanı Aydar Metşin ile video konferans yoluyla bir araya gelerek, iki ülkede korona virüs sürecinde hayata geçirilen uygulamalar ve yapılan hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulundu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, korana virüste geçtiğimiz hafta pik noktanın görüldüğünü kaydederek, "Çan eğrisi tersine döndü.Nüfusa göre Türkiye’deki diğer büyük illeri oranladığınız zaman en düşük vaka sayısı bizim şehrimizde" dedi.
Başkan Seçer, Mersin’in kardeş şehri Tataristan Cumhuriyeti’nin TubenKama (Nijnekamsk) Belediye Başkanı Aydar Metşin ile video konferans yoluyla bir araya gelerek, iki ülkede korona virüs sürecinde hayata geçirilen uygulamalar ve yapılan hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Böyle dönemlerde ülkelerin ve şehirlerin birbirlerine yardımcı olmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Seçer, kardeş şehir TubenKama’ya yapabilecekleri her türlü hizmet ve yardım için hazır olduklarını söyledi. Seçer, “Böyle durumlarda bizlerin birbirlerine yardımcı olması son derece önemlidir. Buradan kardeş şehrimize, Aydar kardeşime, benimle aynı görevi yürüten görevdaşıma yapabileceğim bir hizmet, bir yardım varsa bunu da kendisinden dinlemek isterim" diye konuştu.
Korona virüs süreci dolayısıyla Mersin’de yaşanan durumu da aktaran Seçer, "Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Bütün dünya, bu belayı başından bertaraf etmek için de mücadelesini sürdürüyor. Sadece size ait ya da bize ait bir sorun değil. Tüm dünya milletlerinin, dünya uluslarının başında olan bir sorunu tüm dünya olarak çözmeye çalışıyoruz. Türkiye’de de bu konuda önemli çalışmalar yapıldı. İlk olarak Mart ayında bu vaka Türkiye'de görülmeye başlandı ve devletimiz önemli tedbirler aldı. Burada bize, belediyelere de önemli görevler yüklendi. Siz de takdir edersiniz ki, yerel yönetimler direkt insana dokunan kurumlar" ifadelerini kullandı.
Korona virüs sürecindeki ekonomik sıkıntılardan da bahseden Seçer, “Burada birçok iş yeri, kafeler, restoranlar kapalı. AVM'ler uzun bir süreden sonra tekrar açıldı. Berberler yaklaşık 1.5 aydır kapalıydı, yeni açıldı. Normalleşmeye yeni dönüyoruz. Ama bundan önce bütün iş yerleri kapalıydı. Bunun yanında toplu taşıma araçlarında belirli mesafelerde oturma zorunluluğu getirilmişti. Parklarda ya da yürüyüş alanlarında vatandaşların gezmesini, dolaşmasını yasaklamıştık. Yani insanların bir araya geleceği bütün alanları kamuya kapatmıştı" şeklinde konuştu.

“En düşük vaka sayısı bizim şehrimizde"
Metşin’in hizmet sektörünün kapalı olduğunu ve Rusya’da da yakın zamanda pik noktasının yaşanacağını belirtmesi üzerine Seçer, "Bizim burada da geçtiğimiz hafta pik noktası yakalandı. Çan eğrisi tersine döndü. Dün yine vakalarda çok küçük de olsa bir kıpırdama vardı ama umut ederim bizde de düşüş devam eder. Nüfusa göre Türkiye’deki diğer büyük illeri oranladığınız zaman en düşük vaka sayısı bizim şehrimizde. Bu bizim açımızdan sevindirici. Tabii birçok faktör bir araya gelince böyle bir sonuç alındı. Belediyemizin de önemli katkılarının olduğu bütün kurumlarımız, ciddiyetle pandemi ile mücadele sürecini götürdü. Burada iki konuda hassasiyet göstermek gerekiyor. Bir tanesi hijyen, sterilizasyon ya da dezenfeksiyon. Diğeri de insanları mümkünse bir araya getirmeme. Bu iki kuralı yerine getirmek gerekiyor. Bir de tabii ki her devletin kendi imkanları ölçüsünde, sağlık hizmetleri konusunda, korona virüse yakalanmış hastaları tedavi edecek yatak sayısına sahip olması son derece önemli" dedi.
Ülkelerin birbirlerine yardımcı olmalarının önemine vurgu yapan Seçer, "Böyle durumlarda bizlerin birbirlerine yardımcı olması son derece önemlidir. Buradan kardeş şehrimize, Aydar kardeşime, benimle aynı görevi yürüten görevdaşıma yapabileceğim bir hizmet varsa, bir yardım varsa bunu da kendisinden dinlemek isterim” diye konuştu.
Metşin de Seçer'e teşekkürlerini iletti.
Video konferans yolu ile yapılan görüşme, kardeş şehirler arasındaki kültürel bağların devam edeceği vurgusu ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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