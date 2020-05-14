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Rosatom, korona virüsle mücadelede tıbbi malzemeleri sterilize etmeye devam ediyor

İHA

Dünyanın nükleer teknoloji liderlerinden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, sağlık çalışanlarının korona virüs ile mücadelesine tıbbi ürünleri sterilize ederek destek vermeye devam ediyor.

Rosatom, korona virüsle mücadelede tıbbi malzemeleri sterilize etmeye devam ediyor

Dünyanın nükleer teknoloji liderlerinden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, sağlık çalışanlarının korona virüs ile mücadelesine tıbbi ürünleri sterilize ederek destek vermeye devam ediyor.
Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni inşa eden Rosatom, şu ana kadar 18 milyon 923 bin 503 medikal maskenin, Covid19 testi için de 266 bin 500 taşınabilir laboratuar test kitinin sterilizasyonunu gerçekleştirdi.
Sterilizasyon işlemi, 58 milyondan fazla maskeyi sterilize etmek için Rus şirket Delrus ile sözleşme imzalayan Rosatom'un tıp ve sanayi bölümü Rusatom Sağlık Hizmetleri'nin bir kolu olan Sterion A.Ş. tarafından yürütülüyor. Şirket, kapasitesini artırmak ve haftada 10 milyon maskenin işlem görmesi için üç vardiya halinde 24 saat esasıyla çalışıyor.

37 saniyede 980 maske sterilize ediliyor
HEM şirketi ile yaptığı sözleşmenin bir parçası olarak sterilize edilen test kitlerinin de 2020 yılı Nisan ayı sonuna kadar 150 bin adet olmasını hedefleyen Sterion A.Ş., Rosatom’un diğer işletmeleri tarafından üretilen özel ekipmanı kullanarak tıbbi malzemeleri de sterilize ediyor. Ana teknolojik ekipman olarak UEL 10 kW gücünde doğrusal elektron hızlandırıcı kullanılıyor.
Sterilizasyon, en yüksek sterilite güvence düzeyine kadar (106 sterilite güvence seviyesiSAL) bir taşıma bandına önceden yüklenen tıbbi kitlerin hızlandırılmış elektron ışınlarıyla hedef alınmasıyla gerçekleştiriliyor. Bu yöntem, tıbbi malzemelerin, üreticiler tarafından sağlanan nakliye konteynırlarından çıkartılmadan ve paketlerini açmaya gerek kalmadan güvenli şekilde sterilizasyonunu sağlıyor. Ürünler hızlandırılmış elektronlar tarafından işlemden geçtikten sonra kullanıma hazır hale geliyorlar. Böylelikle kullanımdan önce gazsızlaştırma işlemine (diğer sterilizasyon metotlarında bu işlem uygulanıyor) ya da herhangi ek bir işleme gerek kalmıyor. Bu sayede 980 maskenin yer aldığı bir kutu 37 saniyede işlem görüyor.

Test kitleri ile viral örnekler toplanıyor
Tıbbi kitler, invitro teşhis için (insan vücudundan alınan kan veya doku örnekleri üzerinde yapılan testler) biyolojik örnekleri toparlayarak, laboratuarlara güvenle taşınması için tasarlandı. Her steril kit, viral örneklerin (Covid19 dahil) bütünlüğünü korumak için uygun ortamla kaplanmış bir test tüpü, hermetik bir conta için bir vidalı kapak ve örnekleme için bir sonda içeriyor. HEM, Rusya'nın viral enfeksiyonlar için ilk test kiti üreticisi, Sterion ise ülkenin ilk uzmanlaşmış sağlık merkezi operatörü konumunda. Rusatom Sağlık Hizmetleri iştiraki olan Sterion, 2016 yılı Şubat ayında Rosatom tarafından özel bir yatırımcı ile birlikte kuruldu. Şirket, Moskova bölgesindeki Rusya'nın Lytkarino kasabasında, Rosatom'un araştırma enstitülerinden biri olan NIIP'in üretim sahasında yer alıyor ve tıbbi malzemeler için sterilizasyon hizmetleri sağlıyor. Merkez, Rosatom’un bir parçası olan işletmeler tarafından üretilen ekipmanlarla çalışıyor. Pansuman malzemeleri, pamuk yünü, tek kullanımlık iç çamaşırları gibi diğer malzemeleri de sterilize ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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