Mersin'de sokağa çıkan çocuklara hediye sürprizi

Mersin'de sokağa çıkma yasağı 13 Mayıs’ta belli saatler arasında kaldırılan 15 yaş altı çocuklara, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından kupa bardak hediye edildi.

Korona virüs salgını sebebiyle yaklaşık 40 gündür sokağa çıkmaları kısıtlanan 15 yaş altı çocuk ve gençler, 13 Mayıs tarihinde 11.0015.00 saatleri arasında dışarı çıktı. Çocuk ve gençler, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından kendilerine hediye edilen kupa bardakları sevinçle aldı.

“Biz de çocuklarımızın bu neşesine ortak olmak istedik”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Bengi İspir Özdülger, 15 yaş altı çocukların sokağa çıkma kısıtlamasının belli saatler arasında da olsa kaldırılmasından dolayı kendilerine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in küçük bir hediyesi olarak kupa bardak dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti. Özdülger, “Çocuklarımız, korona virüs salgınından korunmak için yaklaşık 40 gündür evde. Hem okullarından hem de arkadaşlarından uzak kalan çocuklarımız için bu hafta tanınan 4 saatlik sokağa çıkma serbestliğinde, biz de çocuklarımızın bu neşesine ortak olmak istedik” dedi.

“Çocuklarımız her şeyin üstünde”

Büyükşehir Belediyesinin her koşulda çocukların yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini ifade eden Özdülger, “23 Nisan’ı doya doya kutlayamayan çocuklarımızı bir nebze de olsa mutlu etmek için, Başkanımız Vahap Seçer ile birlikte sokak sokak gezerek, onlarla buluşmuştuk. Şimdi de kendilerini sokağa atan ve gönüllerince eğlenen çocuklarımızın bu mutluluğuna ortak olmak için, onlara kupa bardak hediye ettik. Çünkü çocuklarımız her şeyin üstündedir ve onlara ne kadar ilgi göstersek azdır” diye konuştu.

Bu sıkıntılı sürecin geçmeye başladığını ve bir süre sonra tamamen ortadan kalkacağına olan inancını dile getiren Özdülger, “İşte o zaman çocuklarımızla tekrar bir araya gelerek kucaklaşacağız ve onlar için her türlü etkinliklerimizi sahneleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Belediyenin hediyesi olan kupa bardaklar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 15 Mayıs Cuma günü sokağa çıkma serbestliği uygulanacak olan 1520 yaş arası gençlere dağıtılacak.

