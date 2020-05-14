Tarsus’ta hırsızlık şüphelileri yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde iki ayrı tarihte meydana gelen hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ergenekon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan 33 P plakalı otomobili kontrol eden 2 kadın daha sonra aracın içinde bulunan içinde bin 200 TL para olan cüzdanı alıp kaçtı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, olayının şüphelilerinden G.K. (25) adlı kadını, Mithatpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yakalandı.

İkinci olay ise Yarbay Şemsettin Mahallesi 3924 Sokakta meydana geldi. Evin bahçe kapısını açan 2 şüpheliden biri motosikleti alıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerasından zanlıların eşkalini tespit eden polis, İ.T. (19) adlı kişiyi elektrikli bisiklet ile birlikte Kemal Paşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde yakaladı.

Her iki olayın şüphelisinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.